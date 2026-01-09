Espana agencias

La producción de autos en México cae 0,9 % en 2025, ante amenazas arancelarias de EE.UU.

Ciudad de México, 9 ene (EFECOM).- La producción de autos en México, la mayor industria del país, cayó 0,9 % en 2024, mientras que la exportación se desplomó un 2,7 % en el mismo periodo, rompiendo con una racha de tres años al alza tras la pandemia de covid-19 y ante las amenazas arancelarias de EE.UU., reveló este viernes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En concreto, la fabricación de vehículos ligeros en plantas mexicanas decreció un 0,9 % anual, las exportaciones cayeron un 2,68 % anual, en contraste las ventas en el mercado interno se elevaron un 9,76 %, detalló el organismo autónomo en su reporte.

El Inegi documentó 3.953.494 vehículos ligeros fabricados de enero a diciembre de 2025, casi 36.000 menos que el año anterior.

Por otro lado, la industria automotriz mexicana exportó 3.385.785 vehículos ligeros en todo 2025, unos 93.301 menos que en el periodo precedente.

Ocho de cada 10 vehículos que exportó México, el 78,4 %, fueron a Estados Unidos, mientras que un 11,1 % se vendieron a Canadá, el otro socio comercial de Norteamérica, precisó el informe.

Mientras que en el mercado interno se comercializaron 1.524.638 automóviles el año pasado, alrededor de 20.3016 más que en 2024.

La información del Inegi proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y otras cuatro compañías no afiliadas que reportan 40 marcas que producen o comercializan en México.

La importancia de la industria automotriz en México radica en que representa casi un 4 % del producto interior bruto (PIB) nacional y un 20,5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.

Tras dos años de caídas y de escasez de insumos, en particular chips semiconductores, el sector automotor de México repuntó en 2022 con un crecimiento anual del 9,24 % en la producción, del 5,86 % en las exportaciones y del 7,03 % en las ventas.

El sector automotor de México recuperó sus niveles prepandemia en 2023, cuando la producción creció un 14,23 % anual, las exportaciones un 15,19 % y las ventas internas un 24,36 %.

La industria automotriz mexicana repuntó en 2022 con un crecimiento de 9,24 % en la producción, después de la caída del 2 % en 2021 por la escasez de chips semiconductores y el desplome de más del 20 % en 2020 por la pandemia de la covid-19, que obligó al cierre de esta industria durante los primeros meses del brote.

En 2025, el sector automotriz de México resintió la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril aplicó gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre autopartes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el gobierno de Trump. EFECOM

