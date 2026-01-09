Espana agencias

La mujer agredida en Calella no estaba en el servicio municipal de violencia machista

Barcelona, 9 ene (EFE).- La mujer agredida este jueves por su pareja en la localidad barcelonesa de Calella, que se encuentra en muerte cerebral, no constaba en el circuito municipal de atención a las mujeres víctimas de violencia machista, según fuentes municipales consultadas por EFE.

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre como presunto autor de la agresión ayer jueves en Calella a su pareja, que no ha superado las heridas sufridas y está en situación de muerte cerebral, y a la madre de esta, que está hospitalizada y en estado crítico.

La Policía de la Generalitat ha desplegado un dispositivo policial para localizar y detener al agresor, que todavía no ha sido arrestado; el Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso.

Las mencionadas fuentes municipales han añadido que el presunto agresor no es vecino de Calella.

Ante esta agresión a las dos mujeres, el ayuntamiento ha anunciado en su perfil de X la convocatoria de una concentración de rechazo contra "la grave agresión a dos mujeres" de la localidad para este viernes a las 20:00 horas ante el consistorio.

En el acto, se leerá un manifiesto e intervendrá el alcalde, Marc Buch (Junts Calella). EFE

esr/bal

