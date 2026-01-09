Espana agencias

India y la UE retoman negociaciones en Bruselas tras incumplir el plazo de firmar en 2025

Guardar

Nueva Delhi, 9 ene (EFECOM).- El ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, y el comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic, se reunieron este viernes en Bruselas para intentar desencallar el Tratado de Libre Comercio bilateral, en el primer contacto desde que dejaran vencer, hace una semana, la fecha límite que se habían fijado para firmar el pacto.

"Reafirmamos nuestro compromiso con un marco comercial basado en reglas y una asociación económica moderna que salvaguarde los intereses de los agricultores y las pymes, al tiempo que integra a las industrias indias en las cadenas de suministro globales", escribió el ministro indio en su perfil de la red social X.

El mensaje fue acompañado de imágenes de ambos líderes posando sonrientes en la capital belga.

La protección del sector agrícola nacional es una de las líneas rojas tradicionales de la India en todos sus tratados comerciales al ser el principal sector productivo del país en términos de empleo, además es un tema políticamente sensible que ha frenado acuerdos anteriores por el temor a que la entrada de productos extranjeros dañe a los productores locales.

Para la India, avanzar con la UE es prioritario en su búsqueda de nuevos socios, dada la tensión con Estados Unidos por la política proteccionista del presidente Donald Trump, quien el año pasado impuso aranceles punitivos de hasta el 50 % a las importaciones indias.

El primer ministro indio, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometieron en septiembre pasado a concluir el pacto "antes de finales de 2025", una fecha límite que expiró sin éxito hace apenas una semana.

Aunque ya se han logrado progresos en áreas como el desarrollo sostenible, la UE reclama una mayor apertura en el proteccionista mercado indio para sus automóviles, vinos y lácteos, mientras que Nueva Delhi exige mejoras para sus exportaciones textiles y agrícolas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El exrector de la Carlos III, al banquillo por presuntas irregularidades en un proceso de selección

El exrector de la Carlos

Condenado a 12 años en un centro psiquiátrico por matar de 21 puñaladas a un conocido

Infobae

Sumar y Podemos acusan a Feijóo de mentir por decir ahora a la jueza que Mazón no le informó en tiempo real de la dana

Sumar y Podemos acusan a

El PPC no acudirá a la reunión convocada por Illa para explicar la nueva financiación

Infobae

Marta Hazas y Javier Veiga diseccionan la vida en pareja en 'Un matrimonio sin filtros'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura ante la jueza

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”