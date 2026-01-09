Espana agencias

Feijóo admite que se confundió al decir desde cuándo estuvo informado sobre la dana

Guardar

València, 9 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido ante la jueza que investiga la gestión de la dana que se confundió al decir ante los medios que fue informado desde el lunes previo a la catástrofe, ya que quería decir martes y miércoles, pues no recibió ninguna información del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aquella jornada.

Según han explicado fuentes judiciales presentes en la declaración telemática que tiene lugar este viernes, la jueza de Catarroja (Valencia) le ha preguntado por si Mazón le estuvo informando en tiempo real de lo que sucedió la jornada de la dana y Feijóo ha expresado su inquietud respecto a que no se llame a otras autoridades con competencias en este asunto.

Su declaración como testigo se celebra desde el despacho destinado al jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados, sin que nadie le acompañe, según ha asegurado.

El presidente del PP ha dicho que conoce a la exconsellera Salomé Pradas porque coincidió con ella en el Senado y que al otro procesado, al ex secretario autonómico Emilio Argüeso, no le conoce.

Ha lamentado que el Gobierno no informara al jefe de la oposición de ninguna incidencia que se estuviera produciendo ni el 29, ni el 30, ni el 31.

Feijóo ha explicado, por tanto, siempre según las fuentes presentes en el interrogatorio, que tuvo información de la dana a partir del martes a las 19:59 horas al leer varios teletipos, que fue entonces cuando se preocupó por lo que sucedía y que se puso en contacto con Mazón, también con Emiliano García-Page y Juanma Moreno, los tres presidentes autonómicos cuyos territorios sufrían las consecuencias de la dana.

A preguntas de la jueza, ha señalado que no habló con ninguna autoridad presente en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hidalgo: “Tenemos que competir contra los mejores si queremos estar arriba"

Infobae

Kiplimo, Ngetich y el potente equipo keniano, rivales a batir en los Mundiales de cross

Infobae

El clásico Movistar-ElPozo Murcia marca la última jornada antes del parón por el Europeo

Infobae

La principal fuerza de izquierdas anuncia una moción de censura, la segunda contra Lecornu

Infobae

JxCat prepara una enmienda a la nueva financiación para sacar a Cataluña del régimen común

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España