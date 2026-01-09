El PSOE pedirá que Feijóo comparezca en la comisión de la dana del Congreso el 27 de enero

València, 9 ene (EFE).- El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados pedirá que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparezca el próximo 27 de enero en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso.

Así lo ha anunciado este viernes en València la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha considerado que Núñez Feijóo "tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados, donde es líder de la oposición, y enfrentarse a sus mentiras y su irresponsabilidades”.

Respecto a la comparecencia de Núñez Feijoó como testigo ante la jueza de la dana, Morant ha indicado que el dirigente popular "ha reconocido que mintió a los valencianos, a toda la sociedad española, pero sobre todo a las víctimas” y que lo hizo “para salvar al nada honorable expresident Mazón y su negligente gestión, a su partido y para salvarse él”.

"Nunca estuvo en su mente ni las víctimas, ni la emergencia”, ha indicado Morant, para quien Núñez Feijóo está “inhabilitado para ejercer la política. La política requiere de confianza, humanidad, compromiso y honestidad, la mentira no cabe en política”, ha destacado la secretaria general de los socialistas valencianos, según un comunicado remitido por el partido. EFE