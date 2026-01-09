Espana agencias

El PSOE pedirá citar a Feijóo el 27 de enero en la comisión dana del Congreso: "Tiene que enfrentarse a sus mentiras"

Diana Morant, líder del PSPV, exige que Alberto Núñez Feijóo comparezca ante la comisión parlamentaria tras admitir contradicciones en su testimonio sobre la gestión de la dana, mientras solicita disculpas a los familiares de las víctimas y cuestiona su continuidad política

Guardar

La declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza de Catarroja, que se extendió durante más de cinco horas y se realizó de forma telemática, incluyó afirmaciones en las que el líder del PP admitió contradicciones respecto a la gestión y comunicación durante la dana que devastó la provincia de Valencia y provocó la muerte de 230 personas. A raíz de estas manifestaciones, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, anunció que el PSOE solicitará la comparecencia de Feijóo en la comisión de investigación parlamentaria de la dana en el Congreso, reclamando que “tiene que enfrentarse a sus mentiras”. Según difundió el medio, Morant detalló que esta petición se presentará para que el líder del PP cumpla cuentas ante los representantes públicos por su testimonio y actuación.

De acuerdo con la información publicada, Morant explicó que, tras escuchar la intervención de Feijóo ante la jueza, considera que el dirigente del PP ha quedado en evidencia al reconocer que la información que dio durante la emergencia resultó falsa o errónea. Morant señaló que Feijóo indicó no haber tenido conocimiento de la dana hasta alrededor de las 20 horas de aquel día, y que Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, no le trasladó datos “en tiempo real”, algo que anteriormente el propio Feijóo había manifestado por “error”. Según lo consignado, Feijóo también declaró que desconocía la ubicación de Mazón mientras intercambiaban mensajes, aunque por los detalles que recibió consideró que el presidente “estaba informado”.

Durante su intervención ante los medios en la sede del PSPV en València, la líder de los socialistas valencianos transmitió que, a su juicio, Feijóo queda “inhabilitado para ejercer la política” tras haber admitido su equivocación delante de la jueza. Según reportó la fuente, Morant urgió al presidente del PP a que ofrezca disculpas a los familiares de las víctimas de la catástrofe y extendió esa misma demanda al actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El medio informó que Morant subrayó la gravedad de que un responsable público “se presentara” en Valencia “para mentir” en una jornada en la que los familiares de las personas desaparecidas aún buscaban los restos de sus allegados fallecidos por la dana. Según sus palabras, “la mentira no cabe en política y menos en un drama que ha causado 230 víctimas mortales”. En este sentido, recalcó que estas conductas políticas se produjeron “con el fin de salvar al nada honorable Carlos Mazón y su negligente gestión” durante los hechos registrados el 29 de octubre de 2024.

El medio también transmitió declaraciones directas de Morant: “Hoy ha reconocido ante la jueza de Catarroja que mintió, que nos mintió a los valencianos, que mintió a toda la sociedad española pero, sobre todo, a las víctimas”.

La comparecencia de Feijóo ante la magistrada, sus afirmaciones y la posterior reacción del PSPV se enmarcan en el proceso judicial sobre la gestión de la dana, así como dentro de la iniciativa en el Congreso para depurar eventuales responsabilidades políticas. Según informó la fuente, la solicitud del PSOE busca que Feijóo retorne al escenario parlamentario para responder formalmente por sus declaraciones y aclaraciones relativas a la tragedia, de la que resultó una de las catástrofes más letales de la reciente historia valenciana.

A lo largo de los distintos comunicados y comparecencias recogidos por el medio, se aprecia la intención del PSPV de centrar el foco en la consistencia de los relatos ofrecidos por los máximos responsables políticos en fechas clave, así como en las consecuencias que la desinformación o los fallos en la transmisión de datos oficiales tuvieron para la sociedad y las víctimas. La investigación judicial y parlamentaria permanece abierta y se prevé la continuación de los trabajos para esclarecer todos los extremos relativos al desastre, la gestión institucional y las responsabilidades derivadas.

Temas Relacionados

DanaAlberto Núñez FeijóoPSOEPSPVDiana MorantCarlos MazónValènciaCatarrojaCongreso de los DiputadosGestión políticaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

33 millones de euros el presupuesto medio de equipos del World Tour; el sueldo 350.000

Infobae

Louzán: “En España tenemos competición suficiente para las aficiones”

Infobae

Polonia impugnará el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE

Infobae

Los Clippers remontan en Detroit, los Spurs asaltan Boston y los Cavs se vengan de Wolves

Infobae

La mayor patronal de Brasil, entusiasmada tras el aval de la UE al acuerdo con Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España