El PSOE pedirá citar a Feijóo el 27 de enero en la comisión dana del Congreso: "Tiene que enfrentarse a sus mentiras"

La declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza de Catarroja, que se extendió durante más de cinco horas y se realizó de forma telemática, incluyó afirmaciones en las que el líder del PP admitió contradicciones respecto a la gestión y comunicación durante la dana que devastó la provincia de Valencia y provocó la muerte de 230 personas. A raíz de estas manifestaciones, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, anunció que el PSOE solicitará la comparecencia de Feijóo en la comisión de investigación parlamentaria de la dana en el Congreso, reclamando que “tiene que enfrentarse a sus mentiras”. Según difundió el medio, Morant detalló que esta petición se presentará para que el líder del PP cumpla cuentas ante los representantes públicos por su testimonio y actuación.

De acuerdo con la información publicada, Morant explicó que, tras escuchar la intervención de Feijóo ante la jueza, considera que el dirigente del PP ha quedado en evidencia al reconocer que la información que dio durante la emergencia resultó falsa o errónea. Morant señaló que Feijóo indicó no haber tenido conocimiento de la dana hasta alrededor de las 20 horas de aquel día, y que Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, no le trasladó datos “en tiempo real”, algo que anteriormente el propio Feijóo había manifestado por “error”. Según lo consignado, Feijóo también declaró que desconocía la ubicación de Mazón mientras intercambiaban mensajes, aunque por los detalles que recibió consideró que el presidente “estaba informado”.

Durante su intervención ante los medios en la sede del PSPV en València, la líder de los socialistas valencianos transmitió que, a su juicio, Feijóo queda “inhabilitado para ejercer la política” tras haber admitido su equivocación delante de la jueza. Según reportó la fuente, Morant urgió al presidente del PP a que ofrezca disculpas a los familiares de las víctimas de la catástrofe y extendió esa misma demanda al actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El medio informó que Morant subrayó la gravedad de que un responsable público “se presentara” en Valencia “para mentir” en una jornada en la que los familiares de las personas desaparecidas aún buscaban los restos de sus allegados fallecidos por la dana. Según sus palabras, “la mentira no cabe en política y menos en un drama que ha causado 230 víctimas mortales”. En este sentido, recalcó que estas conductas políticas se produjeron “con el fin de salvar al nada honorable Carlos Mazón y su negligente gestión” durante los hechos registrados el 29 de octubre de 2024.

El medio también transmitió declaraciones directas de Morant: “Hoy ha reconocido ante la jueza de Catarroja que mintió, que nos mintió a los valencianos, que mintió a toda la sociedad española pero, sobre todo, a las víctimas”.

La comparecencia de Feijóo ante la magistrada, sus afirmaciones y la posterior reacción del PSPV se enmarcan en el proceso judicial sobre la gestión de la dana, así como dentro de la iniciativa en el Congreso para depurar eventuales responsabilidades políticas. Según informó la fuente, la solicitud del PSOE busca que Feijóo retorne al escenario parlamentario para responder formalmente por sus declaraciones y aclaraciones relativas a la tragedia, de la que resultó una de las catástrofes más letales de la reciente historia valenciana.

A lo largo de los distintos comunicados y comparecencias recogidos por el medio, se aprecia la intención del PSPV de centrar el foco en la consistencia de los relatos ofrecidos por los máximos responsables políticos en fechas clave, así como en las consecuencias que la desinformación o los fallos en la transmisión de datos oficiales tuvieron para la sociedad y las víctimas. La investigación judicial y parlamentaria permanece abierta y se prevé la continuación de los trabajos para esclarecer todos los extremos relativos al desastre, la gestión institucional y las responsabilidades derivadas.