El PSOE cree que la declaración de Feijóo ante la jueza de la dana demuestra que "mintió" y exige su dimisión

Entre los elementos aportados recientemente al juzgado se hallan mensajes del expresidente autonómico Carlos Mazón remitidos a Alberto Núñez Feijóo, en los cuales Mazón reconoció la existencia de víctimas mortales a consecuencia de las inundaciones en Valencia varias horas antes de lo que manifestó públicamente. A raíz de esta documentación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sostiene que se confirma la existencia de contradicciones en los testimonios de los dos dirigentes y reclama la salida inmediata de Feijóo, líder nacional del Partido Popular. Según consignó el PSOE, estos hechos demuestran que Feijóo minimizó información clave sobre la gravedad de la tragedia mientras priorizaba intereses políticos, dando mayor relevancia a la construcción de un relato comunicativo por encima de la gestión de la emergencia.

De acuerdo con información publicada por el PSOE, Feijóo compareció este viernes ante la jueza que investiga las muertes ocasionadas por la DANA que azotó Valencia en octubre de 2024. La declaración se realizó de forma telemática y se extendió por más de cinco horas. En su intervención, Feijóo afirmó que estuvo al tanto de la situación en tiempo real tras establecer contacto con Mazón a las 19:59 horas del 29 de octubre, intercambiando alrededor de una veintena de mensajes en las horas siguientes. El PSOE, no obstante, refutó esta versión al señalar que Feijóo admitió desconocer dónde se encontraba Mazón durante las horas de mayor gravedad y que, por tanto, no se encontraba plenamente informado, como había asegurado anteriormente.

El medio detalló que los socialistas consideran que el testimonio, en el contexto de los mensajes intercambiados y la cronología de los acontecimientos, evidencia que Feijóo no actuó con transparencia ni diligencia en el manejo de la información vinculada a la tragedia. Según el PSOE, los mensajes con Mazón demuestran que la atención de Feijóo se centró más en la estrategia política y mediática que en la coordinación de la respuesta ante la emergencia. Ante esto, el partido reclamó no solo la dimisión inmediata del dirigente popular, sino también su expulsión del PP, recordando que el propio Feijóo había afirmado que, en caso de mentir, sus compañeros del partido debían apartarlo de inmediato.

El PSOE también señaló que resulta especialmente grave la incongruencia respecto al momento en que Feijóo y Mazón tomaron conocimiento de las víctimas mortales. Según consignó información divulgada por el propio partido, Mazón había informado a Feijóo sobre el fallecimiento de personas a causa de la DANA varias horas antes de realizar declaraciones públicas en las que negó disponer de dicha información. Para los socialistas, esto prueba que tanto Mazón como Feijóo incurrieron en falsedades.

A lo largo de sus declaraciones y sucesivas comparecencias, Feijóo insistió en que su comunicación con Mazón fue fluida y continua tras el primer contacto. Sin embargo, la documentación hecha pública y reproducida por fuentes socialistas indica lo contrario. Según publicó el PSOE, durante las horas más críticas del desastre climático, Feijóo y Mazón mantuvieron una comunicación que, según los socialistas, se centró prioritariamente en la gestión política y comunicativa de la tragedia antes que en la coordinación de las labores de rescate o mitigación.

El PSOE remarcó que, ante la gravedad de las acusaciones y considerando las propias afirmaciones de Feijóo sobre la necesidad de honestidad y transparencia, resulta imprescindible que el líder del PP asuma su responsabilidad política. Según señalaron desde el partido, la prioridad que ambos dirigentes otorgaron al control del relato habrían dejado en segundo plano la gestión de la emergencia en unas horas en las que se perdían vidas.

Finalmente, la exigencia de dimisión de Feijóo se fundamentó en la defensa de la ética política y la transparencia que, a juicio del PSOE, se vio comprometida tras la difusión de mensajes y testimonios contradictorios. Según reportó el propio partido, la actuación de los dos dirigentes en los momentos decisivos del desastre natural pone en tela de juicio la idoneidad de su gestión y la veracidad de sus comunicaciones públicas.