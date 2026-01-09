Espana agencias

Detenidas 34 personas ligadas a la red nigeriana de ciberfraude por el mundo Black Axe

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- La Policía Nacional, en colaboración con la policía alemana del Estado de Baviera y el apoyo de Europol, ha detenido a 34 personas en Sevilla, Madrid, Málaga y Barcelona miembros de una organización criminal vinculada con Black Axe, la red transnacional de origen nigeriano especializada en estafas y fraudes "online" en todo el mundo.

Según informa este viernes la Dirección General de la Policía, la operación Garona se ha saldado con 28 detenidos en Sevilla, 3 en Madrid, dos en Málaga y uno en Barcelona. Entre los arrestados, a los que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafas, blanqueo y tráfico ilícito de vehículos, se encuentran los líderes de esta organización que han ingresado en prisión.

Fue en septiembre de 2023 cuando los agentes iniciaron las pesquisas sobre esta red criminal de ciberestafas y descubrieron que al frente de la misma esta integrada por individuos de origen nigeriano, presuntamente vinculados a la organización criminal trasnacional conocida como Black AXE, desde donde se dirigían y coordinaban las actividades ilícitas en distintos países europeos.

La organización operaba principalmente mediante la estafa conocida como Man in the Middle, que consiste en interceptar comunicaciones entre empresas o entre un trabajador y su empresa, suplantando la identidad de alguno de los interlocutores para obtener datos y modificar cuentas bancarias o solicitar transferencias sin que las víctimas lo detecten.

La tipología más común detectada en esta operativa ha sido el 'Business Email Compromise' (BEC), en la que se comprometen o suplantan cuentas de correo electrónico corporativas, interceptando comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización.

Para ocultar el rastro del dinero y evitar la detección policial, el entramado criminal hacía uso de una extensa red de mulas informáticas y testaferros, distribuidos por toda la geografía europea, quienes se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas.

Además, los agentes constataron la utilización de mecanismos fraudulentos para la suspensión de juicios pendientes, lo que habría permitido a varios miembros de la organización eludir, hasta el momento, las consecuencias jurídicas de su actividad criminal.

Los agentes han acreditado que la organización criminal, con más de 15 años de actividad probada, estaría vinculada con una defraudación total de 5.937.589,70 euros, de los cuales 3.211.297,89 euros lo son en el marco de esta operación. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Los investigadores han acreditado que se trataba de una estructura criminal perfectamente jerarquizada, con funciones diferenciadas para la captación de mulas informáticas, la recaudación de dinero, el blanqueo de capitales y la creación de sociedades pantalla, empleando además amenazas e intimidaciones durante las actividades de cobro.

Durante las pesquisas, la Policía también averiguó que la organización criminal presuntamente se dedicaba al tráfico ilícito de vehículos, para lo que adquirían vehículos a nombre de sociedades pantalla y testaferros, con la finalidad de provocar de forma intencionada y premeditada el impago, procediendo posteriormente a su venta, alquiler o uso por parte de la organización criminal.

Como resultado de la investigación, se logró identificar y detener a los líderes de la organización en Sevilla, Málaga y Barcelona, autorizándose por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla la práctica de entradas y registros en domicilios situados en la Barriada de Torreblanca (Sevilla), Los Molares, Montequinto, la Barriada de La Palmilla (Málaga) y Barcelona, además de practicarse otras tres detenciones en Madrid.

Durante los registros se intervinieron dispositivos móviles y electrónicos, abundante documentación del entramado societario y bancario, 66.403 euros en efectivo y se procedió al bloqueo bancario de 119.352,07 euros. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sadiq: “Corberán puede darme el impulso para sacar lo mejor de mí”

Infobae

Los vehículos asegurados crecen un 2,2 % en 2025, su mayor aumento interanual desde 2018

Infobae

La producción industrial en Alemania aumenta un 0,8 % en noviembre

Infobae

El nuevo modelo de financiación aportará 16.000 millones adicionales a las autonomías

Infobae

Catorce detenidos y 7.800 litros de combustible incautados en un operativo en Huelva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Repsol expresa a Trump su

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España