Asturias esperará al Consejo de Política Fiscal antes de decidir sobre el nuevo modelo de financiación

Ante la expectativa generada por la asignación de 248 millones de euros para Asturias en el contexto del debate sobre el sistema de financiación autonómica, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, subrayó la necesidad de estudiar la totalidad de la propuesta antes de tomar una postura definitiva. Según recogió el medio, Peláez explicó que el Ejecutivo autonómico, dirigido por el PSOE, aguardará a conocer el contenido de los documentos oficiales que se compartirán en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el miércoles 14 de enero.

De acuerdo con lo consignado por las declaraciones del consejero difundidas por la prensa, el Gobierno de Asturias no avanzará en la toma de decisiones respecto al nuevo modelo de financiación hasta que no disponga de toda la información detallada. Según sus palabras, aunque la cifra anunciada de 248 millones representa un volumen de recursos de gran relevancia para la región, la principal preocupación se centra en la revisión exhaustiva de los mecanismos de solidaridad y garantía, elementos clave para asegurar una prestación equitativa de los servicios públicos en todas las zonas del territorio asturiano.

Peláez detalló, según publicaron los medios, que la postura del Ejecutivo autonómico pasa por mantener el Pacto de Financiación previamente firmado a nivel regional. Además, recordó que ese acuerdo fue posteriormente refrendado en el marco de la Declaración de Santiago con otras comunidades autónomas, lo que refuerza la posición asturiana de exigir garantías claras sobre la igualdad territorial en el acceso a los servicios básicos.

En sus declaraciones, el consejero insistió en que la administración asturiana solicitará revisar pormenorizadamente todos los aspectos de la propuesta que sean presentados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con especial énfasis en aquellos relacionados con la distribución de fondos y la defensa de la cohesión territorial. "Lo que queremos ver es la foto en su conjunto, cuando nos faciliten la documentación técnica", manifestó Peláez, reiterando la importancia de disponer de todos los elementos para evaluar los efectos que el modelo propuesto podría tener sobre la financiación y la igualdad en la prestación de servicios públicos en Asturias.

Según publicó el medio, esta cautela en la adopción de una decisión responde a la voluntad de garantizar que la futura financiación autonómica contemple herramientas efectivas que protejan a las comunidades con menor densidad de población o mayores desafíos geográficos, como es el caso asturiano. El Ejecutivo regional remarcó que su objetivo es asegurarse de que ningún territorio quede en desventaja y que los recursos asignados permitan atender adecuadamente las necesidades sociales y económicas del Principado.

El consejero de Hacienda dejó claro, según detalló la prensa, que la posición del gobierno regional será comunicada tras la valoración de los documentos técnicos que Hacienda presentará en el encuentro. Se reafirma así la importancia que el Ejecutivo asturiano otorga a un análisis exhaustivo y colectivo, que involucre a todas las comunidades autónomas en la definición de criterios de reparto y en la defensa de los principios de igualdad y solidaridad entre territorios.