Acusado de agresión sexual a mujeres a las que ofrecía empleo en Ordes (A Coruña) lo niega: "En ningún momento insistí"

La suma de penas solicitadas por la acusación popular, ejercida en este procedimiento por SOS Racismo, alcanza 145 años de prisión, una cifra considerablemente superior a la petición del Ministerio Público, que exige en total 71 años de condena. El procesado permanece en prisión provisional desde mayo de 2024, enfrentando acusaciones que incluyen delitos de agresión sexual, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, y estafa, según información difundida por Europa Press.

Durante el juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, el acusado, a quien la Fiscalía atribuye agresión y abuso sexual contra tres mujeres, una de ellas menor de edad, sostuvo su inocencia y negó todos los cargos. El medio Europa Press informó que el hombre, cuya defensa solicita la absolución, aseguró que nunca insistió ni forzó a nadie para participar en conductas ilícitas. En la vista, el procesado afirmó: "En ningún momento insistí a nadie", declaración que repitió varias veces ante las preguntas de su abogado, única parte a la que accedió responder.

La Fiscalía sostiene que el acusado utilizó anuncios de ofertas laborales para atraer a mujeres con la finalidad de trabajar en un futuro local de alterne en el municipio de Ordes. Una vez en contacto con ellas, el hombre supuestamente intentó persuadirlas para que ejercieran la prostitución, lográndolo en algunos casos. No obstante, según el escrito fiscal, el verdadero objetivo pasaba por mantener relaciones sexuales con las víctimas. Europa Press indicó que la defensa del acusado rechazó tajantemente esa versión y, durante su declaración, el hombre también negó cualquier trato con sustancias químicas o drogas que pudieran anular la voluntad de las mujeres, aseverando: "Nunca tuve trato ni con sustancias ni con nada". Agregó que las pruebas toxicológicas a las que fue sometido resultaron negativas, aunque reconoció: "Sí que tenía un problema con el alcohol".

En una de las sesiones previas del juicio, celebradas tras el inicio del proceso el 9 de diciembre, comparecieron peritos psicológicos que habían examinado a las presuntas víctimas. De acuerdo con Europa Press, estos expertos calificaron de "coherente" el relato de las mujeres y respaldaron que los hechos denunciados estaban fundamentados en vivencias personales. "El daño psicológico no es simulado", expusieron los peritos durante la vista, que se inició con una declaración a puerta cerrada de las jóvenes.

La intervención forense arrojó que, si bien no se pudo confirmar la sumisión química de las presuntas víctimas, sí detectaron amnesia compatible con el consumo de alguna sustancia que pudiera anular la voluntad, además del consumo de alcohol. "Consumo de alcohol y algo más", resumieron estos especialistas al intervenir en el proceso, según detalló Europa Press. Los peritos descartaron la simulación en los daños psicológicos, aportando un matiz relevante al informe del caso.

En el transcurso de la sesión del viernes, una de las víctimas citadas no se presentó en la sala. A cambio, el tribunal expuso las grabaciones realizadas previamente en el juzgado, en las que la mujer relató haber sido objeto de múltiples agresiones sexuales por parte del acusado. Según las imágenes reproducidas en la audiencia, la mujer afirmó que el procesado la "convenció" para ejercer la prostitución y que "él no abusó de mí más veces porque le quité las llaves de mi habitación".

La Guardia Civil intervino en la causa tras recibir una denuncia por agresión sexual, aunque, tras avanzar en la investigación, los agentes concluyeron que podría haber también delitos de trata de seres humanos y explotación sexual y laboral, así como posibles estafas. El instructor del caso calificó los testimonios de las chicas como "espeluznantes" y remarcó la existencia de una clara captación de víctimas, información recabada por Europa Press. Esta apreciación condujo a la ampliación del espectro de delitos investigados en la causa.

Las diligencias previas permitieron recopilar testimonios y pruebas que nutrieron el expediente y sirvieron de base para las calificaciones de la Fiscalía y la acusación popular. El retraso en la aportación de algunas pruebas o la ausencia de testigos citados en fechas iniciales motivó el aplazamiento de alguna sesión, informó Europa Press.

En relación con el funcionamiento del local en el que supuestamente se captaban a las víctimas, el acusado declaró que había otras mujeres presentes, reiterando que nunca obligó ni insistió a nadie. Sobre las acusaciones de violencia, coerción o forzar a las mujeres a ejercer la prostitución, mantuvo que "rotundamente no" las cometió, según su testimonio recogido por Europa Press.

El escrito fiscal ubica el inicio de los hechos a principios de 2023, cuando el hombre comenzó a ofrecer trabajos de limpieza, entre otras labores, en anuncios para un futuro club de alterne en Ordes, A Coruña. El planteamiento de la fiscalía es que el acusado establecía contacto con las mujeres mediante estas ofertas para, posteriormente, intentar que aceptaran ejercer prostitución bajo su supervisión, y así lograr su propósito de mantener relaciones sexuales con ellas, indicó Europa Press.

A lo largo del juicio se expusieron versiones contrapuestas en torno al consumo de alcohol y otras sustancias, la voluntariedad de las víctimas y la dinámica de captación. Mientras los informes forenses sostenían la existencia de amnesia compatible con sumisión química, las pruebas toxicológicas al procesado siempre resultaron negativas. En tanto, las declaraciones de las víctimas y las pruebas preconstituídas presentadas en sala constituyeron una parte fundamental de la acusación, mientras la defensa ha reclamado la absolución del imputado, asegurando que existen dudas sobre el relato y la participación de su defendido en los hechos investigados, según recogió Europa Press.