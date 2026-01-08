Un juez cita como investigado a un activista propalestino de Ferrol por publicar "contenido antisemita" en redes

Bruno Lopes, militante del Comité Galego de Solidariedade Internacionalista Mar de Lumes, señaló que la Guardia Civil reunió hasta ocho mensajes suyos publicados en la red social X como parte de una denuncia que califica de confusa al mezclar antisionismo y antisemitismo. Según informó Europa Press, Lopes deberá comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol el 10 de marzo para responder por la presunta comisión de un delito de discriminación tras ser citado como investigado.

La denuncia, presentada de oficio por el Grupo de Información de la Comandancia de A Coruña en 2024 y detallada por Europa Press, dio origen a la apertura de diligencias judiciales tras considerar la Guardia Civil que los mensajes aluden al antisemitismo y fomentan el odio. En el procedimiento, se incorporaron publicaciones de Lopes con contenido crítico hacia el Estado de Israel. Entre los mensajes mencionados en la investigación figura uno escrito en mayo de 2024 en el que Lopes escribió: “Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la llamada comunidad internacional”. En otra entrada en la misma red, Lopes sostuvo: “Vamos a ser claros ‘Del río al mar’ solo tiene un significado y sí claro que es la desaparición del Estado nazi-sionista de Israel. ¿Y?”.

De acuerdo con Europa Press, el propio Lopes defendió que las publicaciones forman parte de una crítica política y denunció una “intención de confundir los términos ‘antisionismo’ y ‘antisemitismo’” en el marco de la denuncia, argumentando que se produce una “banalización del término” para evitar críticas hacia lo que denominó “el ente sionista”. El colectivo Mar de Lumes, al que pertenece, compartió en redes sociales un comunicado bajo el lema ‘¡No a los montajes policiales!’, señalando directamente a la Guardia Civil por, en sus palabras, “restringir la libertad y el miedo” y reiteró su rechazo a la existencia del Estado sionista de Israel.

Tal como consignó Europa Press, tras la difusión de la noticia en redes, diversas formaciones políticas locales expresaron respaldo hacia Lopes. El Bloque Nacionalista Galego (BNG), en un mensaje en su cuenta oficial de X, definió los hechos como una “persecución política” promovida por la Guardia Civil. El partido subrayó en su comunicación: “Denunciar el genocidio en Palestina y el régimen de ocupación israelí no es un delito, es un mínimo democrático”.

Ferrol en Común, por su parte, según recogió Europa Press, emitió un comunicado dirigido a la prensa en el que mostró solidaridad con el activista e instó al archivo inmediato del procedimiento, que considera “injusto”. El pronunciamiento enfatizó: “No se trata de condenar a un pueblo, sino al sionismo cobarde que masacró a la población civil indefensa de Gaza”.

El caso ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto de la denuncia del conflicto palestino-israelí y sobre el uso del término antisemitismo en actuaciones judiciales vinculadas al activismo propalestino. Según el seguimiento realizado por Europa Press, la investigación continúa su curso a la espera de la declaración del investigado ante el juez en la fecha marcada.