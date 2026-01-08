Espana agencias

Jones El-Abdellaoui: "Estoy en mi mejor momento, quiero llegar a siete u ocho goles"

Vigo, 8 ene (EFE).- El atacante marroquí Jones El-Abdellaoui aseguró este jueves que se encuentra en su “mejor momento” desde que hace un año firmó por el Celta tras despuntar en el Vålerenga noruego.

“Me siento muy bien, he crecido muchísimo y en este tiempo he podido mostrar lo mejor de mí. Le doy las gracias al entrenador por las oportunidades que me ha dado, quiero seguir con esta progresión para ayudar al equipo lo máximo que pueda”, manifestó en rueda de prensa.

El futbolista, que el próximo 12 de enero cumplirá 20 años, admitió que sus primeros seis meses en Vigo fueron “duros” porque se encontró con una cultura “muy diferente” a la de Noruega.

“Me costó vivir solo, acostumbrarme a la comida de aquí. Pero ahora me gusta mucho el pulpo”, dijo, entre risas, Jones El-Abdellaoui, quien se fija como reto “llegar a siete u ocho goles” entre todas las competiciones durante esta temporada -lleva 2 en Liga y 1 en la Liga Europa-.

“Hace un año que llegué y estoy muy agradecido por la oportunidad de jugar para este gran club. Creo que ahora soy mejor futbolista. Claudio me ayuda a mejorar, hablamos muchos de cómo puedo usar las cosas en las que soy bueno, en ir al espacio para explotar mi velocidad”, destacó.

Finalmente, al ser preguntado por si sueña con acudir al próximo Mundial con la selección absoluta de Marruecos, el atacante celeste dijo que para él es “un gran sueño” poder disputar “alguna competición” con la selección absoluta.

“Me lo tomo como un reto, pero ahora estoy centrado en mi trabajo en el Celta porque eso también me ayudará”, sentenció. EFE

