Espana agencias

Imputan un delito de asesinato a la mujer que dio a luz y abandonó al bebé en un baño de un hospital en Gran Canaria

Guardar

La autoridad judicial al frente del Juzgado de Guardia en el Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha imputado un delito de asesinato con alevosía o de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad a la mujer que dio a luz el 3 de enero a una bebé en un baño de un hospital del sur de Gran Canaria cuyo cuerpo sin vida apareció poco después.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que, por ello, el magistrado ordenó este 7 de enero el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza al ver posible el riesgo de fuga.

El delito de asesinato con alevosía está castigado con penas de prisión de hasta 25 años y el de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad con pena de prisión permanente revisable.

Según el auto de ingreso en prisión dictado por la autoridad judicial, la investigada fue reconocida ginecológicamente tras su detención el 4 de enero y el médico detectó que había dado a luz recientemente.

Además, el TSJC ha indicado que varios testigos trabajadores del hospital declararon a la policía que estaba embarazada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La frontera Ceuta-Marruecos recupera la normalidad tras colas de más de diez horas

Infobae

El PP califica de "corrupción política" la negociación de la financiación con Cataluña

Infobae

El humorista Carles Sans se despide de los escenarios con espectáculo 'Per fi me'n vaig'

Infobae

La alta velocidad con Andalucía recupera sus horarios tras repararse una avería por robo

Infobae

Andalucía critica a Sánchez por negociar con Junqueras un sistema que crea "desigualdad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los venezolanos reciben el 99%

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 enero

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí