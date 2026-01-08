Imputan un delito de asesinato a la mujer que dio a luz y abandonó al bebé en un baño de un hospital en Gran Canaria

La autoridad judicial al frente del Juzgado de Guardia en el Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha imputado un delito de asesinato con alevosía o de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad a la mujer que dio a luz el 3 de enero a una bebé en un baño de un hospital del sur de Gran Canaria cuyo cuerpo sin vida apareció poco después.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que, por ello, el magistrado ordenó este 7 de enero el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza al ver posible el riesgo de fuga.

El delito de asesinato con alevosía está castigado con penas de prisión de hasta 25 años y el de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad con pena de prisión permanente revisable.

Según el auto de ingreso en prisión dictado por la autoridad judicial, la investigada fue reconocida ginecológicamente tras su detención el 4 de enero y el médico detectó que había dado a luz recientemente.

Además, el TSJC ha indicado que varios testigos trabajadores del hospital declararon a la policía que estaba embarazada.