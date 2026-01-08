Espana agencias

Gestha defiende que el salario mínimo quede exento de tributación de forma permanente

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) defienden el salario mínimo interprofesional (SMI) debería quedar de forma permanente libre de pagar IRPF y consideran que la deducción en la cuota es el mecanismo idóneo para minimizar el impacto en las cuentas públicas.

En un comunicado difundido este jueves, Gestha reclama que la deducción aplique también a los pensionistas y personas desempleadas con ingresos hasta el nuevo SMI, después de que el Ministerio de Trabajo haya propuesto a los agentes sociales una subida del 3,1 %, hasta 1.221 euros mensuales brutos en catorce pagas exentos de tributación.

Los técnicos de Hacienda aseguran que el coste fiscal de extender la deducción sería muy bajo porque en la práctica muchos pensionistas y desempleados no llegarían a superar el umbral de ingresos del nuevo SMI.

En este contexto, Gestha cree que si el nuevo SMI sigue sin tributar pueden acercarse las posiciones entre Trabajo y CEOE, ya que en caso contrario se incrementarían los costes para los empresarios tanto por la vía de los salarios como por la del aumento de las cotizaciones sociales. EFECOM

EFE

