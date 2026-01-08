Espana agencias

Feijóo reúne este fin de semana a sus parlamentarios en A Coruña para debatir sobre vivienda, empleo o regeneración

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este fin de semana en Galicia a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular con motivo de la XXVIII Interparlamentaria, en la que debatirán sobre vivienda, empleo, seguridad o regeneración democrática, entre otros asuntos.

El PP ha elegido para esta cita --que tendrá lugar en el Palexco de A Coruña-- el lema 'Por lo importante' con el objetivo de trasladar la idea de que se ocupan de los problemas "cotidianos" que afectan a los ciudadanos, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Estas jornadas con sus parlamentarios, los días 10 y 11 de enero, servirán para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026.

Más allá de los casos de presunta corrupción y de la situación geopolítica tras el ataque de EEUU a Venezuela y la guerra en Ucrania, Feijóo quiere arrancar el curso político exhibiendo que son un "partido de gestión" que se ocupa de los problemas de los españoles, ante la subida de la cesta de la compra, la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, la "asfixia" fiscal o la falta de viviendas.

Además, la XVIII Interparlamentaria del PP servirá para engrasar la maquinaria electoral ante las próximas citas con las urnas. Tras las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre, este 2026 arrancará con comicios en Aragón el 8 de febrero y, después habrá también elecciones en Castilla y León y en Andalucía, previsiblemente en marzo y junio, respectivamente.

LOS CUATRO TEMAS "TRONCALES" DE ESTA CUMBRE PARLAMENTARIA

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado que "los cuatro temas troncales" de la 28 Interparlamentaria del PP serán "la vivienda, la seguridad, el empleo y economía, y la regeneración democrática. Sin embargo, se prevé que el acuerdo del Gobierno con ERC en materia de financiación también esté encima de la mesa, según fuentes de la formación.

"El sanchismo nunca, nunca, nunca ha estado especialmente centrado en solucionar problemas, está centrado en intentar solucionar sus propios problemas", ha señalado Bendodo en un acto desde Málaga.

Tras asegurar que Sánchez "no puede solucionar ningún problema de los ciudadanos porque se ha convertido en el gran problema de los españoles", Bendodo ha resaltado que el PP tiene un plan para "cada uno de los problemas" que ha generado el jefe del Ejecutivo.

APERTURA DE TELLADO Y CUATRO MESAS DE DEBATE

La apertura de la Interparlamentaria el sábado por la mañana correrá a cargo del secretario general del PP, el ferrolonano Miguel Tellado, que estará acompañado por el presidente del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, y el presidente provincial del PP, Diego Calvo.

Después arrancará la primera mesa redonda, bajo el título 'Por lo importante: el acceso a la vivienda', que estará moderada por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

La segunda mesa, 'Por lo importante: una vida segura', la moderará la secretaria general del PP gallego, Paula Prado. Por su parte, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, moderará la tercera mesa de debate, bajo el lema 'Por lo importante: un país en el que valga la pena trabajar'.

La última mesa de la tarde del sábado, 'Por lo importante: un Gobierno limpio' estará centrado en los casos de corrupción y la agenda de regeneración democrática que plantea el PP. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, se encargará de su moderación.

FEIJÓO Y RUEDA CLAUSURAN LA JORNADA DEL DOMINGO

La jornada del domingo comenzará con mesa de portavoces parlamentarios que moderará el presidente del Senado, Pedro Rollán. Ahí tomarán la palabra Ester Muñoz (Congreso), Alicia García (Senado) y Esteban González Pons (Parlamento Europeo).

Después, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral dará lectura a las conclusiones de este encuentro, antes de pasar a los discursos de clausura del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del PP.

Este jueves, Rueda ha aplaudido ante los medios la decisión del su partido de celebrar en A Coruña esta Interparlamentaria y ha señalado que, en un momento en el que hay convocatorias electorales en otros puntos del país, "reafirma el peso" que tiene el PPdeG a nivel estatal. "También es una muestra de un partido que trabaja con normalidad y bajo un liderazgo indiscutido", ha esgrimido, en referencia al de su jefe de filas.

Una situación que, bajo su punto de vista, se contrapone con la situación del PSOE, formación que ve "en franca descomposición y con problemas que afectan gravemente a su credibilidad". Además, ha aludido a la situación "desde el punto de vista penal" de "muchos miembros o que fueron miembros destacados" del PSOE y que "acredita que, en este momento, tienen otras cosas de las que ocuparse muy diferentes a los problemas de los ciudadanos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Mirandés destaca la importancia de volver a Anduva para revertir la situación negativa

Infobae

La ACB modifica los horarios del Andorra-Real Madrid y del Barça-La Laguna Tenerife

Infobae

Garitano avisa de que al Sporting "cuesta hacerle goles"

Infobae

El CAC-40 termina con una leve subida (+0,12 %) en una sesión liderada por BNP Paribas

Infobae

Teka y sindicatos inician el periodo de consultas del ERE, que afecta a 99 empleados

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El acuerdo de financiación singular

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

Un viudo gallego pierde la batalla para inscribir como ganancial una finca adquirida durante su matrimonio religioso en Brasil

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

ECONOMÍA

La factura de la luz

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Los jóvenes necesitan más del 80% del sueldo para pagar el alquiler y el 31% vive en pisos con humedad, podredumbre o goteras

España ya no es el país con más paro de la Unión Europea, Finlandia da el ‘sorpasso’

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García