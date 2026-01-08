Feijóo reúne este fin de semana a sus parlamentarios en A Coruña para debatir sobre vivienda, empleo o regeneración

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este fin de semana en Galicia a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular con motivo de la XXVIII Interparlamentaria, en la que debatirán sobre vivienda, empleo, seguridad o regeneración democrática, entre otros asuntos.

El PP ha elegido para esta cita --que tendrá lugar en el Palexco de A Coruña-- el lema 'Por lo importante' con el objetivo de trasladar la idea de que se ocupan de los problemas "cotidianos" que afectan a los ciudadanos, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Estas jornadas con sus parlamentarios, los días 10 y 11 de enero, servirán para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026.

Más allá de los casos de presunta corrupción y de la situación geopolítica tras el ataque de EEUU a Venezuela y la guerra en Ucrania, Feijóo quiere arrancar el curso político exhibiendo que son un "partido de gestión" que se ocupa de los problemas de los españoles, ante la subida de la cesta de la compra, la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, la "asfixia" fiscal o la falta de viviendas.

Además, la XVIII Interparlamentaria del PP servirá para engrasar la maquinaria electoral ante las próximas citas con las urnas. Tras las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre, este 2026 arrancará con comicios en Aragón el 8 de febrero y, después habrá también elecciones en Castilla y León y en Andalucía, previsiblemente en marzo y junio, respectivamente.

LOS CUATRO TEMAS "TRONCALES" DE ESTA CUMBRE PARLAMENTARIA

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado que "los cuatro temas troncales" de la 28 Interparlamentaria del PP serán "la vivienda, la seguridad, el empleo y economía, y la regeneración democrática. Sin embargo, se prevé que el acuerdo del Gobierno con ERC en materia de financiación también esté encima de la mesa, según fuentes de la formación.

"El sanchismo nunca, nunca, nunca ha estado especialmente centrado en solucionar problemas, está centrado en intentar solucionar sus propios problemas", ha señalado Bendodo en un acto desde Málaga.

Tras asegurar que Sánchez "no puede solucionar ningún problema de los ciudadanos porque se ha convertido en el gran problema de los españoles", Bendodo ha resaltado que el PP tiene un plan para "cada uno de los problemas" que ha generado el jefe del Ejecutivo.

APERTURA DE TELLADO Y CUATRO MESAS DE DEBATE

La apertura de la Interparlamentaria el sábado por la mañana correrá a cargo del secretario general del PP, el ferrolonano Miguel Tellado, que estará acompañado por el presidente del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, y el presidente provincial del PP, Diego Calvo.

Después arrancará la primera mesa redonda, bajo el título 'Por lo importante: el acceso a la vivienda', que estará moderada por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

La segunda mesa, 'Por lo importante: una vida segura', la moderará la secretaria general del PP gallego, Paula Prado. Por su parte, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, moderará la tercera mesa de debate, bajo el lema 'Por lo importante: un país en el que valga la pena trabajar'.

La última mesa de la tarde del sábado, 'Por lo importante: un Gobierno limpio' estará centrado en los casos de corrupción y la agenda de regeneración democrática que plantea el PP. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, se encargará de su moderación.

FEIJÓO Y RUEDA CLAUSURAN LA JORNADA DEL DOMINGO

La jornada del domingo comenzará con mesa de portavoces parlamentarios que moderará el presidente del Senado, Pedro Rollán. Ahí tomarán la palabra Ester Muñoz (Congreso), Alicia García (Senado) y Esteban González Pons (Parlamento Europeo).

Después, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral dará lectura a las conclusiones de este encuentro, antes de pasar a los discursos de clausura del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del PP.

Este jueves, Rueda ha aplaudido ante los medios la decisión del su partido de celebrar en A Coruña esta Interparlamentaria y ha señalado que, en un momento en el que hay convocatorias electorales en otros puntos del país, "reafirma el peso" que tiene el PPdeG a nivel estatal. "También es una muestra de un partido que trabaja con normalidad y bajo un liderazgo indiscutido", ha esgrimido, en referencia al de su jefe de filas.

Una situación que, bajo su punto de vista, se contrapone con la situación del PSOE, formación que ve "en franca descomposición y con problemas que afectan gravemente a su credibilidad". Además, ha aludido a la situación "desde el punto de vista penal" de "muchos miembros o que fueron miembros destacados" del PSOE y que "acredita que, en este momento, tienen otras cosas de las que ocuparse muy diferentes a los problemas de los ciudadanos".