El PP vuelve a citar a Ábalos en el Senado tras rechazarlo el Supremo y propone interrogarlo el 28 de enero

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta para citar de nuevo al exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión provisional, ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' del Senado, un día después de que el Tribunal Supremo (TS) denegara la solicitud del PP para su comparecencia, prevista para este jueves. Esta vez, los 'populares' proponen que el interrogatorio tenga lugar el 28 de enero.

Además, el PP también ha propuesto la citación ante el mismo organismo a la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, el 19 de enero.

Así consta en un escrito del PP remitido este jueves al presidente del Senado, Pedro Rollán, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo solicita la habilitación del mes de enero para sustanciar los interrogatorios.

El Tribunal Supremo (TS) denegó este miércoles la comparecencia de Ábalos argumentando la "singular premura de la solicitud referida" por el PP y recordando que, antes de autorizar su comparecencia, deben pronunciarse las partes personadas en el sumario.

El juez instructor de la causa judicial en la que está investigado Ábalos, Leopoldo Puente, recordó a la Cámara Alta que podría volver a presentar la solicitud de comparecencia, pero "con tiempo suficiente para que resulte imprescindible la audiencia previa de las partes".

Ante la decisión judicial, el presidente de la 'comisión Koldo', Eloy Suárez Lamata (PP), desconvocó la sesión del organismo, prevista para este jueves a las 10.00 horas. Hoy, al mediodía, la Mesa de la Comisión se ha reunido para fijar las nuevas comparecencias.

PSOE: "UN PP DESESPERADO Y EN PLENA HUIDA HACIA DELANTE"

Al respecto, fuentes parlamentarias del PSOE han señalado que las nuevas citaciones muestran a un PP "desesperado" y "en plena huida hacia delante" tras su "ridículo en la convocatoria de Ábalos".

"El Tribunal Supremo dejó claros los límites al PP. En vez de entenderlo así, el PP insiste en forzar las instituciones del Estado, una vez más, para disimular la agenda de un Núñez Feijóo que mañana debe dar explicaciones ante la jueza por su papel durante la dana", esgrimen.

Las mismas fuentes consideran que el PP "ha maniobrado hasta conseguir que el Senado se convierta en un apéndice de la calle Génova", en alusión a la sede del partido, si bien creen que a pesar de la mayoría absoluta que ostentan, el partido "no ha dejado de hacer el ridículo en varias ocasiones", como, a su juicio, demostró el Supremo.

Para los socialistas, las comisiones de investigación creadas por el PP son "la expresión del abuso de una institución del Estado" como el Senado, y también el reflejo de su "impotencia" para "tratar de socavar la acción del Gobierno" mientras "compite con una ultraderecha que crece a sus expensas".

