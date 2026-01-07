Bildu se suma a una marcha para pedir que "termine la realidad" del centenar de presos de ETA en la cárcel

El comunicado emitido por EH Bildu menciona que más de cien ciudadanos vascos permanecen privados de libertad, mientras que al menos diecisiete continúan en situación de fuga o deportación y dispersos a lo largo de miles de kilómetros. Según consignó el medio, la formación afirma que la sociedad vasca ha avanzado notablemente en una convivencia democrática y destaca que varios presos y exiliados han podido retornar a sus hogares en los últimos años. No obstante, EH Bildu sostiene que subsisten restricciones de tipo excepcional que afectan a estos individuos, hecho que motiva su participación en una nueva movilización.

De acuerdo con lo publicado por Sare, esta marcha, programada para el próximo sábado en Bilbao, busca reclamar el cese de lo que califica como “la realidad” de los aproximadamente cien presos de ETA que continúan en centros penitenciarios. La cita, bajo el lema ‘Ezin da gehiago luzatu’ (“No se puede prolongar más”), reunirá a diversos actores que demandan la revocación de las medidas de excepción aplicadas a este colectivo. EH Bildu, a través de un comunicado difundido antes de la convocatoria, respalda la manifestación e invita a todos los ciudadanos vascos que apoyan la paz, la búsqueda de soluciones y la convivencia a sumarse a la protesta.

La organización nacionalista sostiene, según detalló el medio, que “no queda otra opción que seguir haciendo camino, poner fin a las medidas de excepción y terminar definitivamente con la realidad de los presos, huidos y deportados”. EH Bildu vincula la resolución definitiva de la situación de estas personas con el logro de una convivencia democrática integral, así como con el reconocimiento para todas las víctimas.

En el comunicado, la formación expone que una convivencia democrática, sumada al final de todos los sufrimientos y al reconocimiento necesario para las víctimas, requiere resolver el destino tanto de las personas en prisión como de quienes permanecen refugiados o deportados por cuestiones políticas. Al respecto, Bildu considera que el avance hacia una solución definitiva podría representar una contribución decisiva a la consolidación de una convivencia pacífica y estable dentro del País Vasco.

Tal como publicó el medio, la marcha organizada por Sare cobra especial importancia al situarse en un contexto donde, pese a los avances en materia de regreso de presos y exiliados vascos a sus hogares, persisten restricciones que EH Bildu considera extra legales o desproporcionadas. La formación critica que estas medidas no se hayan levantado y advierte sobre sus consecuencias para la convivencia social, la paz y la reconciliación en el territorio.

La convocatoria destaca, entre sus argumentos centrales, la necesidad de lograr el retorno definitivo de todas las personas dispersas, ya sea por encontrarse en la cárcel, exiliadas o deportadas, y pone énfasis en el impacto humano y social de estas situaciones no resueltas. EH Bildu insiste en su mensaje de apertura a toda la sociedad, insistiendo en la importancia de sumar amplios consensos y voluntades para avanzar hacia un escenario de “solución y convivencia”, según el comunicado divulgado por la propia organización.