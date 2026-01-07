4-3. El Newcastle vence en el 102

Londres, 7 ene (EFE).- El Leeds United de Daniel Farke perdió su racha de siete partidos seguidos sin perder ante un Newcastle United que rebañó el triunfo sobre la bocina gracias a un gol de Harvey Barnes en el minuto 102 para imponerse por 4-3.

Los 'Whites' se pusieron tres veces por delante en un partido de ida y vuelta contra el Newcastle en St. James' Park, pero se quedaron con la miel en la boca cuando un penalti a favor del Newcastle en el tiempo de descuento les quitó la victoria y un tanto de Barnes en el minuto doce de descuento les dejó también sin empate.

El Leeds, que se hubiera merecido al menos un punto, llevó la iniciativa del partido hasta ese fatídico descuento. Primero fue un error de Malick Thiaw el que posibilitó que Dominic Calvert Lewin le levantara la cartera y asistiera a Aaronson que con un gran disparo adelantó a los de Farke.

El 0-1 animó al Newcastle que logró el empate pocos minutos después cuando Anthony Gordon se inventó un sombrerito dentro del área, asistió a Nick Woltemade y este le dejó la pelota a Harvey Barnes para que en una posición inmejorable anotara el 1-1.

Pero este Newcastle aún carece de la solidez necesaria para solventar estos partidos y justo antes del descanso, Thiaw volvió a fallar, al dar a la pelota con la mano y cometer un penalti en el que no falló Calvert-Lewin, que desde los once metros convirtió su octavo gol en los últimos nueve partidos.

Ya en la segunda mitad, el Newcastle volvió a empatar con el Leeds metido en su área. Bruno Guimaraes conectó una de las mejores jugadas del encuentro al generar un centro con el exterior del pie que fue a parar a la cabeza de Joelinton, que no falló.

Con el Newcastle en busca de la victoria, el Leeds se puso por delante de nuevo al contraataque, tras una pérdida en el centro del campo de los 'Magpies'. En sólo dos pases, el Leeds transportó la pelota hacia el área de Nick Pope y Aaronson, autor del primer gol, completó su doblete con un remate cruzado que tocó en el palo.

Sin embargo, Aaronson no tardó en pasar de héroe a villano cuando cometió una mano en el minuto 90 que supuso un penalti a favor del Newcastle. Guimaraes, desde los once metros, no falló y sentenció un emocionante empate en el norte de Inglaterra hasta que en el 102 Barnes desató la locura en St. James' Park.

Los 'Magpies' aprovecharon los pinchazos de Manchester United y Chelsea y escalan hasta la sexta posición con 33 unidades, en tanto que el Leeds United mantiene un buen colchón respecto al descenso y tiene ocho puntos de ventaja respecto al West Ham United. EFE