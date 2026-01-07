Espana agencias

4-3. El Newcastle vence en el 102

Guardar

Londres, 7 ene (EFE).- El Leeds United de Daniel Farke perdió su racha de siete partidos seguidos sin perder ante un Newcastle United que rebañó el triunfo sobre la bocina gracias a un gol de Harvey Barnes en el minuto 102 para imponerse por 4-3.

Los 'Whites' se pusieron tres veces por delante en un partido de ida y vuelta contra el Newcastle en St. James' Park, pero se quedaron con la miel en la boca cuando un penalti a favor del Newcastle en el tiempo de descuento les quitó la victoria y un tanto de Barnes en el minuto doce de descuento les dejó también sin empate.

El Leeds, que se hubiera merecido al menos un punto, llevó la iniciativa del partido hasta ese fatídico descuento. Primero fue un error de Malick Thiaw el que posibilitó que Dominic Calvert Lewin le levantara la cartera y asistiera a Aaronson que con un gran disparo adelantó a los de Farke.

El 0-1 animó al Newcastle que logró el empate pocos minutos después cuando Anthony Gordon se inventó un sombrerito dentro del área, asistió a Nick Woltemade y este le dejó la pelota a Harvey Barnes para que en una posición inmejorable anotara el 1-1.

Pero este Newcastle aún carece de la solidez necesaria para solventar estos partidos y justo antes del descanso, Thiaw volvió a fallar, al dar a la pelota con la mano y cometer un penalti en el que no falló Calvert-Lewin, que desde los once metros convirtió su octavo gol en los últimos nueve partidos.

Ya en la segunda mitad, el Newcastle volvió a empatar con el Leeds metido en su área. Bruno Guimaraes conectó una de las mejores jugadas del encuentro al generar un centro con el exterior del pie que fue a parar a la cabeza de Joelinton, que no falló.

Con el Newcastle en busca de la victoria, el Leeds se puso por delante de nuevo al contraataque, tras una pérdida en el centro del campo de los 'Magpies'. En sólo dos pases, el Leeds transportó la pelota hacia el área de Nick Pope y Aaronson, autor del primer gol, completó su doblete con un remate cruzado que tocó en el palo.

Sin embargo, Aaronson no tardó en pasar de héroe a villano cuando cometió una mano en el minuto 90 que supuso un penalti a favor del Newcastle. Guimaraes, desde los once metros, no falló y sentenció un emocionante empate en el norte de Inglaterra hasta que en el 102 Barnes desató la locura en St. James' Park.

Los 'Magpies' aprovecharon los pinchazos de Manchester United y Chelsea y escalan hasta la sexta posición con 33 unidades, en tanto que el Leeds United mantiene un buen colchón respecto al descenso y tiene ocho puntos de ventaja respecto al West Ham United. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ábalos pide citar en su juicio como testigos a Armengol y los ministros Torres y Marlaska

Infobae

Irene Montero rechaza mandar tropas a Ucrania para ser "la seguridad privada" de Trump

Infobae

El Ayuntamiento de Badalona dice que el sintecho fallecido rechazó un plan de seguimiento

Infobae

Sumar apoyaría el envío de tropas a Ucrania "siempre bajo un mandato" de la ONU o la OSCE

Infobae

Concentración en Málaga contra "la agresión imperialista" a Venezuela

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona endosa ‘una manita’ al Athletic y sella su billete para la final de la Supercopa de España

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey