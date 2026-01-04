La cónsul de Venezuela en Bilbao pide a los venezolanos activarse para "derrotar la agresión del asesino Trump"

Durante la concentración celebrada este domingo en Bilbao, la cónsul de Venezuela en la ciudad, Glenna del Valle Cabello, evocó la reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y solicitó firmemente la liberación del presidente Nicolás Maduro, denunciando lo que describió como una intervención extranjera en los asuntos internos de su país. Según informó el medio citado en la fuente, Del Valle Cabello insistió en que el pueblo venezolano debe resistir lo que consideró ataques provenientes de Estados Unidos y reclamó la autodeterminación de Venezuela frente a cualquier injerencia internacional.

La protesta fue convocada en la plaza Venezuela por la plataforma Hegoak y reunió a varias decenas de personas, incluida la presencia de representantes políticos como Igor Zulaika, responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu, parlamentarios vascos y la portavoz municipal de EH Bildu en Bilbao, María del Río. El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez, también figuró entre los asistentes, según detalló la misma fuente.

A lo largo de la movilización, los participantes corearon mensajes en rechazo a la política estadounidense hacia Venezuela, portaron banderas del país sudamericano y exhibieron pancartas con lemas como “No a la agresión imperialista yanqui”. De acuerdo con la información publicada, entre los asistentes se colocó una fotografía de Nicolás Maduro y se exigió de forma reiterada su liberación tras su reciente arresto, denunciando lo que calificaron como un “secuestro” del mandatario.

Durante su discurso, Glenna del Valle Cabello expresó su agradecimiento a la plataforma Hegoak por organizar la concentración y resaltó que antes de la detención de Maduro, el presidente firmó un decreto que instauraba el estado de conmoción en territorio venezolano. Según consignó la cónsul, este decreto tenía como objetivo proteger derechos ciudadanos, garantizar el funcionamiento pleno de las instituciones y pasar a una fase de defensa armada del país.

La intervención de Del Valle Cabello incluyó la lectura de fragmentos de la decisión judicial venezolana, en la que se estableció que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez, debe asumir de manera provisional las funciones de la presidencia. La cónsul subrayó, de acuerdo con lo publicado, que Venezuela continúa su curso dentro del marco constitucional, enfatizando: “Fuera de la Constitución, no hay absolutamente nada”. Añadió que “Venezuela es de los venezolanos y no de Trump”, negándose a reconocer al mandatario estadounidense debido a las acciones dirigidas contra su país, y calificándole como “asesino y criminal” por el número indeterminado de muertes atribuibles, según sus palabras, a su gestión.

Tal como reportó la fuente original, la movilización estuvo marcada por un momento de tensión causado por la presencia de un ciudadano venezolano crítico del gobierno de Maduro, quien expresó su desacuerdo ante el resto de los participantes. Esto provocó que los asistentes le pidieran abandonar el lugar, y agentes de la Ertzaintza lo apartaron finalmente.

Previamente, Hegoak —plataforma compuesta por agentes sociales, sindicales y políticos— leyó un manifiesto en el que denunció un ataque militar realizado por Estados Unidos sobre territorio venezolano y tildó de “secuestro ilegal” la detención y expulsión forzosa de Maduro y su esposa. Según proclamaron los portavoces, tales hechos vulneran el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y afectan de manera grave a la soberanía e integridad venezolana. Hegoak insistió en que solo el pueblo venezolano puede tomar decisiones sobre su futuro.

En relación al contexto político, el comunicado de Hegoak, citado por la fuente, responsabilizó a la administración estadounidense desde la llegada de Donald Trump al poder, el 20 de enero de 2025, de haber intensificado una política exterior “neocolonial” basada en “intervenciones, amenazas, chantajes y ataques militares” con graves consecuencias en regiones como Palestina, América Latina y el Caribe. Según la plataforma, esta línea de acción defiende intereses de multinacionales influyentes en el gobierno estadounidense y se sustenta en una “estrategia agresiva de dominación económica, presiones políticas y amenaza de uso de la fuerza militar”.

Hegoak advirtió sobre la reactivación de la Doctrina Monroe y su uso como justificante de presiones y choques diplomáticos en la región. Además, denunció el “secuestro” del presidente Maduro y su cónyuge como un hecho inaceptable que, según su visión, dificulta la solución política de la situación venezolana.

La plataforma apeló a la comunidad internacional para que condene de manera enérgica las acciones militares en Venezuela, exigiendo el respeto a la autodeterminación, la soberanía y la integridad territorial del país sudamericano. Hegoak advirtió que estos ataques representan un riesgo para la estabilidad y la paz regional y global y solicitó la inmediata liberación de Nicolás Maduro para encauzar la crisis política.

El acto en Bilbao mostró la convergencia de distintas sensibilidades políticas y sociales en torno al rechazo a la intervención extranjera en Venezuela, según reiteró la fuente citada. Los asistentes coincidieron en reivindicar el derecho de los venezolanos a decidir su destino sin interferencias externas y en exigir el cese de todas las formas de presión y agresión militar.