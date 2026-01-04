El PRC aboga por una "transición democrática" en Venezuela

El PRC ha abogado por una "transición democrática" en Venezuela al tiempo que ha mostrado su "profunda preocupación" por la "violación" de su soberanía nacional y del derecho internacional por parte de Estados Unidos.

En un comunicado, la diputada y candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha advertido que la operación militar que ha culminado con la detención de Nicolás Maduro establece un "precedente peligroso" que podría "desestabilizar la concordia internacional y erosionar las normas globales de no injerencia".

Frente a las declaraciones de los dirigentes estadounidenses, ha manifestado que "ninguna potencia tiene derecho a gobernar ni tutelar a otro estado soberano" y ha instado a respetar la independencia política de Venezuela. "Ningún venezolano, afín o contrario al régimen chavista, desearía ser gobernado por un gobierno extranjero", ha subrayado.

En su opinión, "ahora más que nunca" resulta "imprescindible" velar por la "estabilidad" y los "derechos de todos los ciudadanos", especialmente los miles que se encuentran en el exilio tras décadas de dictadura, ha dicho.

Así, la regionalista ha reiterado su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano y ha abogado por llevar a cabo una transición democrática "pacífica", con unas "elecciones libres", y ha pedido "responsabilidad" a los principales actores políticos internacionales, como la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU, para garantizar un "proceso inclusivo y legítimo" que restaure la democracia "sin fracturas".

También ha pedido "prudencia" en estos momentos de "incertidumbre" para evitar que la "euforia inicial" derive en nuevos conflictos y ha priorizado el "diálogo interno y la reconciliación nacional" como pilares de cualquier avance político.

De esta manera, desde el PRC han instado a "priorizar la democracia sobre cualquier injerencia externa" en estos "momentos críticos, que marcarán el futuro del país y la estabilidad del pueblo venezolano".