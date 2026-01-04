El emérito cumple 88 años en el exilio y con su regreso a España aún en el limbo

Entre las inquietudes abordadas más recientemente por Juan Carlos I, la organización de su propio funeral ocupa un lugar central en sus memorias y entrevistas, donde admite no tener certeza sobre los preparativos y expresa su deseo de reposar en el Panteón de Reyes del Palacio de El Escorial. Según informó el medio original, el monarca emérito reconoce que desconoce si existen planes establecidos para el evento y comparte reflexiones sobre su última voluntad, marcadas por la ausencia de información similar a la que reciben otras casas reales europeas, como la británica. Estas consideraciones personales se presentan en un contexto de creciente incertidumbre respecto a su posible regreso definitivo a España, mientras permanece en Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020.

El 5 de enero, el antiguo monarca alcanza los 88 años en el exilio, tal como ocurrió en el momento de su nacimiento. De acuerdo con la información publicada por el medio, la posibilidad de volver a residir de forma permanente en España no se ha despejado, especialmente después del impacto generado por la publicación de sus memorias, tituladas 'Reconciliación', escritas junto a la autora Laurence Debray, así como por recientes entrevistas en medios franceses. En estos testimonios, Juan Carlos I señala el vacío que España ha dejado en su vida y manifiesta su deseo de retornar, aunque admite que la decisión no solo le atañe a él. “España dejó un vacío dentro de mí. Y ese vacío seguirá existiendo hasta que pueda volver a vivir allí con total normalidad”, recoge el texto autobiográfico.

En las páginas finales del mismo libro, Juan Carlos I subraya la huella que su país ha dejado en su vida diaria en Abu Dabi. Asegura que mantiene el orgullo de llevar a España consigo, aunque todavía depende de la aprobación de la Casa Real para realizar visitas puntuales y afirma verse privado de la posibilidad de disfrutar de una vida familiar completa en La Zarzuela. Esta exposición de sentimientos ocurre en paralelo con el reconocimiento de su avanzada edad y la aceptación serena de la proximidad de su final, pensamiento que atribuye al hecho de haber perdido amigos cercanos con el paso de los años. Preguntado sobre la existencia de un plan para sus exequias, responde que nunca se lo han comunicado y resalta la diferencia con los protocolos organizados en la familia real británica.

El monarca emérito exhibe interés en ser enterrado en el mismo lugar donde descansan los restos de sus padres, Don Juan y Doña Mercedes, en El Escorial. Según sus memorias, el espacio en el panteón se encuentra al límite, aunque observa que aún sería posible ampliar su capacidad, decisión que, remarca, depende de la disponibilidad presupuestaria y la voluntad del Gobierno español. Según se consigna en el medio, Juan Carlos I también aprovecha estos pasajes de su libro para reclamar la importancia de preservar la monarquía, señalando que se enfrenta en la actualidad a críticas y cuestionamientos provenientes de ciertos partidos políticos.

Respecto al futuro de la Corona, el exmonarca hace hincapié en su intención de respaldar a Felipe VI con todos los recursos a su alcance y expresa plena confianza en la capacidad de su hijo para encabezar la institución, así como en la preparación de la princesa Leonor como futura heredera. Afirma: “Haré todo lo posible para que mi hijo, el rey Felipe, tenga éxito a la cabeza de nuestra institución, y para que su hija, la princesa Leonor, extremadamente bien preparada, le suceda a su debido tiempo”. Este mensaje se refleja además en el vídeo difundido el 1 de diciembre, el primero dirigido a los españoles desde su abdicación en 2014, donde subraya el papel central de la monarquía durante la Transición y solicita a la ciudadanía colaboración y apoyo para el actual monarca. “Os pido que apoyéis a mi hijo el rey Felipe en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo”, transmitió Juan Carlos I.

Las reacciones desde la Casa Real frente a las manifestaciones y los gestos recientes de Juan Carlos I han sido reservadas. Según consignó el medio, después de la publicación de las memorias y la emisión del vídeo, Zarzuela consideró que la intervención no resultaba "oportuna ni necesaria", manteniendo así la línea de no pronunciarse públicamente sobre las acciones del anterior jefe de Estado. Esta postura se intensificó tras el vídeo, que evocó, en parte, el mensaje que Francisco Franco dirigió al país antes de su fallecimiento, en el que apelaba a la lealtad y el apoyo para el sucesor. La aparición del vídeo se produjo poco después de los actos conmemorativos del aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como rey, a los que el emérito solo asistió en una reunión familiar privada y no en los eventos institucionales.

En sus memorias, el exrey también aborda detalladamente su relación y trato con el dictador Francisco Franco. Reconoce que su acceso al trono se debió al propio Franco y destaca sus cualidades como líder. Describe cómo el dictador le otorgó libertad en su lecho de muerte para emprender el proceso de cambio político que más tarde se conoció como Transición. Estas afirmaciones generaron nuevas controversias, especialmente en el ámbito político, y han complicado la posibilidad de avanzar hacia su regreso a España.

A lo largo de sus entrevistas y escritos, Juan Carlos I manifiesta no sentir remordimientos por sus acciones pasadas, si bien acepta que, de poder retroceder en el tiempo, habría actuado con mayor cautela. En la entrevista concedida a ‘France 3’ el 26 de noviembre, expresó: “No soy un santo”, y lamenta que los episodios de su vida privada hayan pesado más, según su perspectiva, que su labor al frente de la monarquía constitucional y su carácter modernizador. Según publicó el medio, estas revelaciones han generado polarización y reacciones distintas tanto dentro como fuera de la familia real.

El interés mediático por las visitas de Juan Carlos I a España tras su partida al extranjero comenzó con una notable atención durante su primer regreso en mayo de 2022, desaparecida gradualmente en las siguientes estancias, en su mayoría centradas en Sanxenxo. Sin embargo, la reciente difusión de su autobiografía y las entrevistas han situado nuevamente al exmonarca en el centro del debate público. Esta reactivación del foco mediático mantiene sin resolver su aspiración de volver a residir en España de manera permanente, a pesar de declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien sostuvo que la decisión pertenece al propio Juan Carlos I, coincidiendo con Zarzuela sobre la inoportunidad del vídeo.

El libro ‘Reconciliación’ también recoge aspectos personales relativos a la familia. Juan Carlos I califica de “insensible” el trato recibido por su hijo Felipe, aunque indica que comprende la postura del actual monarca, guiada por el sentido del deber. Asimismo, alude a un “malentendido personal” con la reina Letizia, tensiones que dejan entrever el alcance de las diferencias existentes en el seno familiar. Según detalló el medio, estas cuestiones no han provocado respuestas públicas por parte de la Casa Real, cuyas comunicaciones sobre la figura del emérito han sido prácticamente inexistentes desde su salida de la vida institucional.

Las distintas intervenciones de Juan Carlos I han reavivado el debate social y político acerca del futuro de la monarquía española, el papel del monarca emérito y la gestión de su figura en el actual contexto institucional. El exrey, retirado formalmente desde 2014, experimenta restricciones en sus desplazamientos y en la vida privada, viéndose obligado a solicitar autorización para visitar su país de origen. Según el medio, el debate sobre su retorno definitivo permanece abierto, condicionado por factores políticos, familiares y sociales, sin una resolución clara a corto plazo.