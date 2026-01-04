Casi 1.000 personas se concentran en Barcelona contra Maduro y en apoyo a su captura

Luisa Trujillo, representante en Barcelona del movimiento Vente Venezuela, expresó durante la jornada el objetivo central de la concentración: celebrar “la primera fase de la libertad por la cual hemos luchado 26 años”, aludiendo a los recientes acontecimientos políticos vinculados a Venezuela. Trujillo remarcó ante los medios que su expectativa se centra ahora en “la segunda fase del proceso de transición”, y señaló que “la estructura del chavismo todavía sigue en pie”. El foco inmediato, según sus declaraciones recogidas por los periodistas presentes, recae en lograr “la estabilización civil para reforzar las elecciones que ganó María Corina Machado y Edmundo González” el pasado 28 de julio de 2024. Esta intervención ejemplifica el sentir predominante entre los convocados y da contexto a la protesta ocurrida en la capital catalana.

De acuerdo con lo publicado por medios locales y recogido por el medio que difundió la convocatoria, cerca de mil personas se congregaron la tarde del domingo en las inmediaciones del Arc de Triomf, en Barcelona. El motivo que unió a organizaciones y particulares fue rechazar el actual Gobierno de Venezuela y respaldar la aprehensión de su presidente, Nicolás Maduro, realizada en Estados Unidos, según informaron los organizadores y reportó la fuente original. La marcha y concentración contaron con la convocatoria formal de diversos colectivos opositores venezolanos, como Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza.

En un comunicado conjunto, los organizadores puntualizaron que el respaldo a la detención de Maduro y de su esposa representa, bajo su óptica, una oportunidad para “la restitución del orden democrático y el fin de la represión” en Venezuela. La declaración, recogida por el medio informante, atribuye especial relevancia a la acción internacional, considerándola un paso inicial hacia la apertura de una etapa de transición política en el país sudamericano.

Entre las demandas expresadas en la concentración destacó el llamado a “pleno respeto” a los resultados electorales en los que el pueblo venezolano, según los convocantes, eligió a Edmundo González Urrutia como presidente con 7.443.584 votos, lo que representa una cifra del 67% del electorado. Dichos datos y demandas fueron divulgados durante la manifestación y reproducidos por el medio citado, subrayando la dimensión y alcance que, a juicio de los participantes, tuvieron los comicios más recientes.

A las consignas en respaldo a la acción internacional y a la exigencia de reconocimiento de los resultados electorales se sumó la petición de liberar a “todos los presos políticos (863) civiles y militares”. Esta cifra, mencionada en el comunicado expuesto por los organizadores, aspira a confirmar el compromiso con los derechos humanos y el fin de las detenciones que consideran motivadas por razones políticas.

Según detalló la cobertura realizada por el citado medio, los manifestantes insistieron en la necesidad de asegurar una transición que contemple el respeto a la institucionalidad, la paz y los derechos humanos. Para los líderes de la convocatoria, dicha transición debe garantizar una salida ordenada de la crisis política y social que señalan vive Venezuela, recalcando que el proceso de cambio democrático debe quedar blindado frente a episodios de violencia o arbitrariedades institucionales.

El acto de protesta fue concluido con declaraciones como las de Trujillo, quien reiteró ante los periodistas que la movilización en Barcelona forma parte de un esfuerzo más amplio para impulsar la consolidación de una nueva etapa política en Venezuela. Los organizadores recalcaron que confían en el respaldo internacional para sostener el proceso abierto con la reciente captura y para reafirmar la legitimidad electoral, haciendo eco de los resultados y demandando el reconocimiento efectivo por parte de la comunidad de naciones.

El seguimiento del evento por el citado medio detalla cómo la concentración desplegó diversas pancartas y consignas exigiendo garantías para todos los ciudadanos venezolanos, así como reiteradas llamados a la acción y vigilancia democrática por parte de los gobiernos extranjeros e instituciones internacionales. La concentración reflejó el anhelo de los asistentes por una transición política que consideran pendiente en Venezuela, así como el reclamo por el cese de la represión y el respeto a los derechos y libertades fundamentales, elementos presentes tanto en los comunicados como en las declaraciones recogidas durante la manifestación.