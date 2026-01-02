Patxi López carga contra el PP por "ridiculizar" la auditoría sobre las cuentas del PSOE: ¿Dónde está la de su caja b?

El debate sobre la transparencia financiera de los partidos políticos volvió al centro de la discusión pública luego de que Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, recordara que el principal partido de la oposición ya fue condenado en sentencia firme por financiación irregular, según informó Europa Press. Durante una intervención desde la sede del PSOE en Portugalete, su voz repitió la exigencia al Partido Popular para que explique la ausencia de una auditoría sobre su conocida "caja B" y los incentivos extra percibidos por exdirigentes, aspectos que trascendieron por el caso Gürtel.

El medio Europa Press detalló que López defendió la auditoría externa realizada recientemente sobre la contabilidad del PSOE, la cual, según indicó, corrobora que "no hay financiación irregular" en la formación que representa. El análisis estuvo a cargo de dos catedráticos con reconocida experiencia en la materia, a petición expresa del partido. Esta revisión fue presentada como una evidencia de la integridad financiera socialista y como respuesta a las críticas dirigidas desde la bancada opositora.

En este contexto, el diputado socialista cuestionó que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, desacreditara la auditoría, sugiriendo que se trataba de una “autoauditoría”. Europa Press reprodujo que García ironizó sobre el alcance del informe encargado por el PSOE, equiparándolo a que un miembro del propio partido elaborase otro sobre cuestiones ajenas, como la abolición de la prostitución o el acoso sexual, restando así valor a la independencia del análisis divulgado.

López insistió en señalar la diferencia entre la actuación del Partido Popular y la de su propio partido en relación con la fiscalización de las cuentas, según publicó Europa Press. Puso el foco en la ausencia de iniciativas similares en la formación conservadora respecto a los pagos no declarados recibidos por cierto sector de sus antiguos líderes, insistiendo en que “la cuestión es, ¿dónde está la auditoría de la 'caja B' del PP?” y sumó que tampoco existe una revisión pública sobre los sobresueldos ni sobre la financiación de la sede nacional del partido con fondos no oficiales.

La intervención del portavoz socialista señaló que la única auditoría vinculada al partido de la oposición consta en un fallo judicial que condenó al PP, remarcando que hasta ahora es el único partido en España condenado por corrupción, citó Europa Press. Estas declaraciones formaron parte de una declaración grabada y difundida por el propio PSOE, en la que López pretendió equiparar la transparencia exigida a su organización con la que, afirmó, queda pendiente por parte de los populares.

López insistió en que mientras la auditoría socialista estuvo a cargo de especialistas independientes, la oposición nunca ha mostrado una revisión externa similar respecto a los hechos juzgados y comprobados en los tribunales, detalló Europa Press. Reiteró que la condena judicial que menciona tuvo como base hechos que, en su opinión, deberían haber motivado una auditoría extraordinaria y pública sobre las finanzas internas del PP.

El tema de la caja B y los sobresueldos cobró notoriedad a raíz de investigaciones derivadas del caso Gürtel, el mayor escándalo de financiación irregular conocido en el ámbito político español, al que tanto López como Europa Press aludieron en sus coberturas. Este caso no solo desveló los mecanismos de incentivos no declarados, sino también la utilización de fondos para la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid, mediante dinero no contabilizado oficialmente.

Por su parte, Alicia García, desde el Senado, mantuvo el enfoque crítico sobre la credibilidad de las auditorías internas promovidas por los propios partidos, posición que replican integrantes relevantes del PP al buscar deslegitimar procesos de revisión que no cuenten con la participación de órganos externos completamente desvinculados de la estructura partidaria, consignó Europa Press. Sus comparaciones buscaban ilustrar lo que, a juicio de su grupo, constituye un conflicto de intereses imposible de superar en este tipo de encargos.

Las relaciones entre los principales partidos del Congreso han mostrado tensiones crecientes en el ámbito de la gestión económica y las obligaciones legales asociadas a la financiación de partidos. Europa Press precisó que tanto en intervenciones parlamentarias como en declaraciones públicas recientes, la fiscalización de las cuentas y el papel que juega la transparencia en la vida interna de las organizaciones políticas han vuelto a situarse como uno de los ejes de confrontación entre PSOE y PP.

El caso Gürtel y las consecuencias judiciales que derivaron del mismo siguen sirviendo como punto de referencia en la confrontación sobre la integridad y el control del origen de los recursos partidarios, reportó Europa Press. La sentencia que aludió López se refiere a hechos verificados por la Justicia, donde quedó constatado el uso de mecanismos de contabilidad paralela para abonar cantidades periódicas a cargos internos, así como para financiar actividades y obras ajenas al circuito de fiscalización previsto por la ley.

En el marco descrito, las declaraciones difundidas por el PSOE y recogidas por Europa Press remarcaron la diferencia, según López, entre someterse a una auditoría independiente cuando no existe sospecha alguna y eludir el escrutinio público en los casos en los que existen ya resoluciones condenatorias. El portavoz reiteró que la transparencia forma parte de las obligaciones democráticas, reclamando equidad al exigir el mismo nivel de revisión para todos los partidos representados en las Cortes.