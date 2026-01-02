Espana agencias

Maduro dice que Venezuela lidera el crecimiento económico de América Latina

Caracas, 1 ene (EFECOM).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en una entrevista especial, transmitida este jueves, que su país lidera por segundo año consecutivo el crecimiento económico de América Latina y el Caribe con un porcentaje que calculó en "más o menos" 9 %.

"Por segundo año consecutivo lideramos desde la Venezuela asediada, amenazada, lideramos el crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe. Es la gran noticia", dijo el mandatario en entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV.

Afirmó que el país tiene "20 trimestres continuos" de crecimiento y señaló que "este año" el indicador "más o menos va a ser 9 %" o "quizás más".

Señaló también que el comercio ha crecido 34 % e insistió en la idea de que el país debe dejar de depender del petróleo.

El líder chavista ha señalado en varias oportunidades que Venezuela debe diversificar su economía.

La semana pasada, Maduro afirmó que el actual contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, por su despliegue militar en el Caribe, representa una "prueba" para que el país suramericano se libere del petróleo y sea "más fuerte como economía".

El petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela y en las últimas semanas se ha visto envuelto en una crisis por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear todos los barcos petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano.EFECOM

