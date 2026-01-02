Espana agencias

El sector agroalimentario y pesquero bajó su endeudamiento en el tercer trimestre de 2025

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Las explotaciones agrarias, pesqueras y las industrias de alimentación, bebidas y tabaco redujeron el importe total de los créditos que tenían suscritos en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, en contraste con lo que ocurrió en el conjunto de actividades productivas españolas.

El último Informe Trimestral de Endeudamiento difundido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) arroja que en el sector agrario se contrataron créditos por un valor de 19.524 millones de euros, lo que supone un 0,8 % menos que en el tercer trimestre de 2024.

La cifra se situaba en 23.385 millones de euros para el sector industrial alimentario (-2,5 %) y en 788 millones para el pesquero (-1,9 %), mientras que para el conjunto de actividades productivas la cuantía alcanzaba los 549.627 millones (+1,8 %).

Si se comparan los datos con los del segundo trimestre de 2025, el endeudamiento del sector agrario ha crecido (+0,4 %), mientras que ha disminuido en el sector pesquero (-1,4 %), en el de alimentación, bebidas y tabaco (-1,5 %) y también en el conjunto de actividades productivas (-0,6 %).

Con estos datos, el nivel de endeudamiento del sector agrario equivale al 45,4 % del valor añadido bruto (VAB) de la primera estimación que el MAPA hizo para 2025 y que ascendía a 43.026,6 millones de euros.

El endeudamiento del sector pesquero ascendió al 90,7 % de su VAB del ejercicio 2024 (868,90 millones de euros) y el de la industria alimentaria, al 79,8 % de su VAB, en este caso, el relativo al ejercicio de 2022 (29.286 millones de euros), según el informe ministerial.

La tasa de créditos dudosos, con datos del Banco de España, se situó en el tercer trimestre de 2025 en el 4,4 % para el sector agrario (5,3 % en el tercer trimestre de 2024); en el 18,8 % para el sector pesquero (7,8 % en el mismo periodo de 2024) y en el 3,5 % para la industria alimentaria (4,2 % un año antes).EFECOM

