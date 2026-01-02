Claves del conflicto entre Gobierno y sindicatos de Bolivia tras el fin de la subvención

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 2 ene (EFECOM).- El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen posiciones confrontadas respecto al decreto 5503, que retiró el subsidio a los combustibles después de más de 20 años, de cara al diálogo previsto para el lunes, en el que los trabajadores exigen una nueva norma consensuada y la abrogación de la vigente.

Estas son las claves del conflicto que mantiene movilizados por 12 días a los sindicatos de mineros, obreros de las fábricas y maestros:

1. Bolivia en "emergencia económica"

El Gobierno de Rodrigo Paz dictó el pasado 17 de diciembre el decreto 5503, que estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros. La medida se tomó para resolver la falta de dólares que afecta al país.

Esto supone aumentos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años, aunque la medida va acompañada del incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), así como de aumentos en los bonos para escolares del sistema público y adultos mayores.

La norma también otorga incentivos a la inversión extranjera y nacional, algo que la COB cuestiona al considerar que supuestamente promueve la entrega de los recursos y empresas del país a capitales privados.

2. Firma de acuerdos

La huelga indefinida de la COB se inició el pasado 22 de diciembre, aunque los primeros en llamar a la protesta fueron los transportistas, quienes días previos a la aplicación de la medida firmaron acuerdos con el Gobierno.

El Ejecutivo de Paz consiguió que los diferentes sindicatos de transportistas se retiraran de la protesta con el compromiso de trabajar en temas tributarios y aduaneros.

Finalmente, el repliegue de los chóferes no impidió que los sectores afines a la COB se movilizaran para exigir al Gobierno la abrogación del decreto.

3. Marchas y enfrentamientos

La movilización de la COB se concentró principalmente en La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento de Bolivia, donde hubo varias jornadas de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, respaldadas por marchas en otras ciudades del país.

En la protesta, los dirigentes de la COB mencionaron que el Gobierno obró "unilateralmente" y que el retiro de la subvención debió ser progresivo para evitar un efecto adverso en la población.

Por su parte, el Gobierno reiteró que la medida no se cambiará y destacó que el fin de la subvención ahorra 10 millones de dólares diarios, logró que las filas en las gasolineras desaparezcan y que la demanda interna de diésel disminuya un 50 %.

4. Vicepresidente "opositor"

El retiro de la subvención ocasionó que las diferencias entre el presidente Paz y el vicepresidente Edmand Lara, que estaban dañadas desde el inicio de la segunda vuelta electoral, se agravaran a causa de una serie de críticas que este último lanzó contra el Gobierno a través de TikTok.

Antes de Navidad, Lara publicó un video en el que dijo que Paz "es un corrupto" y "hábil para engañar", y también arremetió contra los ministros, a quienes llamó "pelotudos" (sic) por "causar una convulsión social" con el decreto que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.

El vicepresidente, que ya había dicho que no era parte del Gobierno, se definió como parte de una "oposición constructiva", además de apoyar abiertamente las protestas de la COB.

El Gobierno de Paz llamó a la COB a instalar una negociación el lunes, invitación que fue aceptada por el principal sindicato de los trabajadores de Bolivia que, pese a ello, mantiene sus protestas en La Paz.

Asimismo, el ente sindical llamó a todos los sindicatos obreros a una concentración para el sábado en la localidad de Calamarca, a 70 kilómetros al sur de La Paz, para luego marchar hasta la ciudad sede de Gobierno y recién después asistir al diálogo con el Ejecutivo.

En su instructivo, la COB llamó a "continuar con las movilizaciones" hasta conseguir la "abrogación" del decreto 5503.EFECOM