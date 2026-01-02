Cinco obras, de las 1.207 presentadas, llegan a la final del 82º Premio Nadal de Novela

Barcelona, 2 ene (EFE).- Las obras 'Edoardo C', de Alba Ramírez Roeznillo; 'El agente de África', de Marius de Montenoir (pseudónimo); 'Ruge otro día estival', de Oriol Arce (pseudónimo); 'Las urracas', de Paula Gil, y 'La Musique', de Clara Schumann (pseudónimo), son las cinco finalistas de la 82ª edición del Premio Nadal de Novela, de las 1.207 presentadas.

Así lo ha informado este viernes la editorial Destino, convocante del galardón, dotado con 30.000 euros y cuya entrega se celebrará, como es tradicional, en el Hotel Palace de Barcelona el próximo día 6.

En las obras, procedentes de España y del resto del mundo, se "aprecia un predominio de las novelas contemporáneas, que recogen inquietudes personales y universales, así como las dinámicas generacionales, y, también, un interés por el mundo urbano y rural".

En cuanto al género, hay una "preferencia" por la novela negra y la de suspense, con una "atención especial a historias con trasfondo feminista, histórico, fantástico o de vinculación con la naturaleza".

El jurado de esta edición está formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales.

En 2025, la obra ganadora fue 'El secreto de Marcial', del argentino Jorge Fernández Díaz.

Novelas históricas, de suspense y dietarios en el Josep Pla

En la misma velada, se entregará el 58º Premio Josep Pla de prosa en lengua catalana, al que han llegado a la final cinco manuscritos, de los 42 presentados.

Han confirmado su asistencia al acto autores como Lorenzo Silva, Manuel Vilas, Carme Riera, Alicia Giménez Bartlett, Karmele Jaio, además de Laia Aguilar, Marc Artigau, Sebastià Alzamora, Antoni Bassas, Paula Bonet o Andreu Claret.

También Ledicia Costas, Najat El Hachmi, Lluís Foix, Pedro Martí, Ana Merino, Carla Montero, Oriol Mitjà, César Pérez Gellida, Xavier Pla, Borja de Riquer, Nagore Suárez, Benedetta Tagliabue, Gemma Ventura, Sergio Vila-Sanjuán y Albert Villaró. EFE