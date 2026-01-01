Temas del día de EFE Economía del jueves 1 de enero de 2026 (19:00 h.)

Cuando Bulgaria empezó a utilizar el euro este jueves, se convirtió en el miembro número veintiuno de la zona euro, en coincidencia con el vigésimo cuarto aniversario de la moneda común europea. El Banco Central Europeo (BCE) celebró este paso iluminando su sede central durante los primeros once días del año, de acuerdo con la información publicada por la Agencia EFE. La introducción del euro en Bulgaria marca un cambio relevante para ese país tanto en el plano económico como simbólico dentro de la Unión Europea, en un contexto internacional marcado por ajustes en políticas fiscales, reformas monetarias y tensiones sociales en distintas regiones.

Según detalló EFE, en España entró en vigor la tercera prórroga consecutiva de los presupuestos generales del Estado (PGE) a partir de este jueves, después del acuerdo alcanzado en el último Consejo de Ministros de 2025, celebrado el 23 de diciembre. El Ejecutivo español mantiene no obstante la intención de presentar un nuevo proyecto de presupuestos para el año en curso. En este marco, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteró que la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026 se mantiene en el 2,2%. El titular de Economía también subrayó el propósito de que el futuro presupuesto refleje las preferencias esenciales de la política económica nacional. El medio EFE Economía añadió que la aprobación y presentación de los presupuestos implica una negociación relevante en el espacio legislativo español, con implicaciones para las prioridades de inversión pública y los compromisos fiscales del país.

En el ámbito del sistema de pensiones en España, a partir del 1 de enero los trabajadores que quieran alcanzar el cien por ciento de la pensión deberán cumplir 66 años y diez meses de cotización. Este cambio corresponde al último escalón del proceso de transición iniciado en 2013, cuyo objetivo era fijar la edad legal ordinaria de jubilación a los 67 años. Según consignó EFE, este ajuste busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el contexto de una prolongación generalizada de la esperanza de vida y de las obligaciones asumidas con la población jubilada.

En materia de pagos digitales, Bizum, la plataforma española de transferencias instantáneas desarrollada por la banca nacional, trabaja en su expansión paneuropea durante 2026. De acuerdo con lo informado por la Agencia EFE, la estrategia de Bizum consiste en conectar a millones de usuarios a través de un acuerdo dirigido a crear la primera plataforma de pagos instantáneos realmente europea. El proyecto apunta a responder a la demanda creciente de métodos de pago digitales rápidos y seguros, cuestión central en la transformación financiera del continente.

El sector agroalimentario español inicia el nuevo año condicionado por la discusión presupuestaria de la Unión Europea, que incluye la distribución de fondos de la Política Agraria Común (PAC) y de los fondos pesqueros. Además, el campo español afronta desafíos vinculados al posible acuerdo comercial con Mercosur, la exposición a mercados con crecientes fluctuaciones de precios y la volatilidad general que afecta a la economía agroalimentaria. La Agencia EFE detalló que estos factores incidirán en la planificación, la inversión y la rentabilidad de los productores nacionales, en un periodo visto como decisivo por los representantes del sector.

En el ámbito de la gobernanza europea, Chipre asumió por segunda vez la presidencia del Consejo de la Unión Europea este jueves. El mandato se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, catorce años después de la primera experiencia chipriota en ese puesto. EFE consignó que las prioridades económicas de Chipre como país presidente se centran en la mejora de la competitividad y el fortalecimiento del mercado interior europeo, elementos que se consideran fundamentales en las próximas discusiones del bloque.

En el plano internacional, Warren Buffett, figura relevante en los mercados financieros estadounidenses, dejó su cargo como consejero delegado de Berkshire Hathaway a los 95 años de edad, tras siete décadas al frente de la empresa. De acuerdo con EFE Economía, Buffett transmitió a su sucesor, Greg Abel, y a miles de seguidores de su estrategia inversora la filosofía conocida como “value investing”. Este enfoque ha influido en numerosos gestores de activos españoles, quienes han adoptado prácticas inspiradas en Buffett. EFE también informó sobre el envío de un perfil del inversor desde Nueva York, donde se analiza la trayectoria y el legado del magnate estadounidense.

En Asia, las autoridades chinas introdujeron modificaciones al marco regulador del yuan digital, la moneda digital emitida por el Banco Popular de China. Desde este jueves, el yuan digital ofrece intereses sobre los saldos de monederos verificados gracias a una nueva normativa de gestión que encarga a los bancos comerciales el pago de intereses. Según publicó EFE, la implementación de este incentivo busca dinamizar la adopción de la moneda digital a escala doméstica y fortalecer el papel del yuan en el ecosistema financiero y tecnológico chino.

Por otro lado, México implementó la imposición de aranceles sobre productos procedentes de varios países asiáticos, decisión que representa el fin de cuatro décadas de políticas de apertura comercial de México hacia Asia. Analistas citados por EFE advirtieron que la aplicación de estas tarifas podría tener efectos inmediatos en la inflación doméstica y el comercio exterior mexicano. El propósito declarado apunta a resguardar determinados sectores industriales nacionales frente a la competencia internacional, en un contexto de ajuste de la política comercial mexicana.

Brasil inició el año con convocatorias electorales presidenciales, regionales y legislativas y bajo el signo de una economía que muestra señales de enfriamiento y un aumento de la deuda pública. Sin embargo, el país presenta actualmente los índices de desempleo más bajos de su historia, según reportó EFE. Estos factores, junto con las citas electorales, condicionan el debate público y la agenda económica del principal país sudamericano.

En Irán, la agenda económica estuvo marcada por el quinto día consecutivo de protestas contra la crisis económica. EFE informó sobre marchas y manifestaciones de rechazo al incremento de precios y al deterioro de las condiciones de vida, con actos visibles en urbes como Teherán. Estas movilizaciones manifiestan el descontento creciente de la sociedad iraní ante los problemas estructurales de la economía y las restricciones impuestas por el contexto político y social.

La jornada evidenció una diversidad de desafíos económicos en el panorama internacional. Temas como la transición del sistema de pensiones en España, la evolución de plataformas de pago digital, los ajustes presupuestarios europeos, la adopción de nuevas monedas, las reconfiguraciones en el comercio internacional, la política monetaria digital de China y las manifestaciones por situaciones económicas complejas dan cuenta del alcance y la interacción de los factores globales que inciden sobre las economías nacionales, según el detallado seguimiento publicado por la Agencia EFE.