La tercera prórroga consecutiva de los presupuestos entra en vigor este jueves

Adaptar los créditos prorrogados a los requerimientos que exige el plan de recuperación europeo en 2026 figura entre las instrucciones incluidas en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre. De acuerdo con EFECOM, ese mismo encuentro del gabinete determinó los criterios técnicos que regirán la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, medida necesaria ante la ausencia de una nueva ley presupuestaria en vigor a partir de este jueves.

EFECOM indicó que el Gobierno ha puesto en marcha la tercera prórroga consecutiva de las cuentas públicas, una medida que responde a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Española. Este artículo establece que, si el 1 de enero no se aprueba una nueva Ley de Presupuestos, los presupuestos del año anterior quedan automáticamente prorrogados. Así, los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2023 seguirán aplicándose durante todo 2025 y servirán como base para la gestión financiera mientras no se apruebe una nueva ley.

En una entrevista concedida a la Cadena SER y citada por EFECOM, el ministro de Economía Carlos Cuerpo ratificó la intención del Ejecutivo de presentar un nuevo proyecto presupuestario, que recoja las principales prioridades de la política económica del Gobierno para 2026. Cuerpo reafirmó, además, la previsión oficial de crecimiento del Producto Interior Bruto, situada en el 2,2 % para este año. El responsable de la cartera económica explicó que es posible sostener esa proyección de crecimiento aun con la continuidad de los presupuestos anteriores, y señaló que el Gobierno ha conseguido desarrollar tanto su agenda de inversiones como su programa de reformas, a pesar de funcionar bajo cuentas prorrogadas. No obstante, insistió en que el Ejecutivo mantiene el “compromiso” de intentar sacar adelante una nueva ley presupuestaria.

Según detalló el ministro a EFECOM, el Ejecutivo ya inició el proceso técnico para la elaboración del próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El siguiente paso consistirá en la presentación de un borrador ante el Congreso, con el objetivo de obtener su aprobación y así dejar atrás el régimen de prórroga.

En el comunicado difundido por el Ministerio de Hacienda hace diez días y citado por EFECOM, se explicó que la prórroga contempla disposiciones para ajustar la ejecución de fondos europeos. Antes de dar inicio a nuevos expedientes de gasto vinculados al plan de recuperación financiado con recursos de la Unión Europea, los ministerios y los organismos dependientes deberán adaptar los créditos prorrogados a las necesidades específicas que exige la continuación de ese plan durante 2026.

El acuerdo del Consejo de Ministros, según puntualizó EFECOM, incorpora medidas transitorias pensadas para asegurar el funcionamiento regular de la Administración General del Estado durante el periodo en que la prórroga esté vigente. Estas disposiciones buscan facilitar la gestión presupuestaria y ajustar los recursos públicos a los compromisos asumidos por el Ejecutivo, especialmente en relación con la captación y utilización de fondos europeos.

La actual prórroga representa la tercera ocasión consecutiva en que el Gobierno recurre a esta herramienta legal para dar continuidad a la operatividad de las cuentas oficiales. EFECOM precisó que los presupuestos prorrogados no solo garantizan el mantenimiento de los servicios públicos y la financiación de las inversiones ya comprometidas, sino que además posibilitan la adaptación a los retos económicos del próximo ejercicio mientras se tramita el nuevo documento presupuestario.

Funcionarios de la Administración central han recordado, citados por EFECOM, que la prórroga presupuestaria, lejos de limitar completamente la ejecución de las políticas del Ejecutivo, permite una flexibilidad suficiente para gestionar inversiones y reformas, aunque introduce ciertos condicionantes, como la imposibilidad de aprobar incrementos de gasto no previstos en las cuentas de 2023.

El proceso previsto por el Gobierno, reportó EFECOM, contempla la elaboración de un borrador presupuestario que recoja los objetivos de la política económica para 2026. Tras la presentación ante el Congreso de los Diputados, deberá someterse a debate y votación. Solo una aprobación parlamentaria pondría fin a la prórroga y daría paso a nuevas cifras y partidas especialmente ajustadas a la coyuntura del próximo ejercicio.

Durante este periodo de prórroga, las diferentes áreas del Gobierno deberán acomodar procedimientos y créditos al amparo de las disposiciones transitorias acordadas, en particular las relacionadas con los proyectos financiados por fondos de recuperación de la UE. El Ministerio de Hacienda ha especificado que este ajuste presupuestario no puede demorar la ejecución de los planes comprometidos con las instituciones europeas, una exigencia que afecta tanto a los ministerios como a los organismos autónomos que participan en la gestión de dichos recursos.

En la entrevista citada por EFECOM, el ministro Carlos Cuerpo reiteró la voluntad del Ejecutivo de “hacer el esfuerzo” para superar la prórroga y conseguir el respaldo parlamentario necesario para aprobar unos nuevos presupuestos. La elaboración del proyecto sigue la hoja de ruta marcada por la política económica y las prioridades en materia de inversión pública del Gobierno central.

El contexto actual, reportó EFECOM, plantea el desafío de compaginar la administración de recursos prorrogados con las exigencias propias de los planes de recuperación europeos y las necesidades derivadas de la situación económica nacional e internacional. La presentación de un nuevo proyecto presupuestario constituye, para el Ejecutivo, un objetivo prioritario alineado con la intención de consolidar el crecimiento económico y responder a los retos fiscales, sociales y de inversión previstos para 2026.