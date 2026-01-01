Espana agencias

Detenidos dos tripulantes del barco sospechoso de dañar un cable submarino finlandés

Las autoridades finlandesas interrogan a dos integrantes del Fitburg, mientras prohíben la salida del país a otros dos, tras descubrir daños en una conexión clave entre Finlandia y Estonia, según afirmó el inspector criminal jefe Risto Lohi

Las autoridades finlandesas identificaron a catorce miembros de tripulación de los países Rusia, Georgia, Azerbaiyán y Kazajistán como parte del personal a bordo del buque Fitburg, de bandera de San Vicente y Granadinas, involucrado en la investigación por daños a un cable de comunicaciones submarino entre Finlandia y Estonia. El inspector criminal jefe Risto Lohi afirmó a la radio pública finlandesa Yle que ya se realizaron interrogatorios a los integrantes del barco. Como resultado de estas pesquisas, la policía detuvo a dos miembros de la tripulación y prohibió salir del país a otros dos, según detalló también Yle.

De acuerdo con lo publicado por Yle y de acuerdo a las declaraciones del inspector Lohi recogidas por el medio, las autoridades continúan analizando la situación y el grado de participación de la tripulación en los hechos. El carguero cubría un trayecto entre San Petersburgo, Rusia, y Haifa, en Israel, cuando se produjo el incidente que motivó la intervención policial. Previamente, la Policía había confirmado la incautación del barco, al considerarlo vinculado a los daños sobre el cable submarino, propiedad de la empresa finlandesa Elisa.

Según reportó EFECOM, las acciones de detención y aseguramiento del barco se desarrollaron en aguas internacionales, dentro de la zona económica exclusiva de Finlandia. Durante el operativo participaron un buque de la Guardia Costera y un helicóptero, desde donde varios agentes descendieron directamente a la cubierta para tomar control del puente de mando del Fitburg.

El descubrimiento de los daños se produjo el miércoles, momento en el que la empresa finlandesa involucrada alertó sobre interrupciones en su infraestructura submarina de telecomunicaciones en el mar Báltico. La infraestructura dañada forma parte de los sistemas críticos de comunicación que enlazan Finlandia con Estonia, y la investigación busca determinar las causas y posibles responsabilidades.

Tal como explicó Yle, desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022 se han registrado varios incidentes en los que infraestructuras submarinas esenciales en Finlandia sufrieron daños en circunstancias consideradas extrañas. Las autoridades de Helsinki han atribuido estos sucesos a ataques híbridos supuestamente coordinados por Moscú, reforzando la preocupación por la vulnerabilidad de instalaciones de gran relevancia para la seguridad y la conectividad regional.

La Policía finlandesa y la Guardia de Fronteras ofrecieron detalles sobre el operativo durante una rueda de prensa, en la que subrayaron la nacionalidad y composición de la tripulación, así como el contexto de las acciones emprendidas. EFECOM relató que la incautación del carguero y la retención de parte de sus tripulantes marcan una etapa relevante en la investigación, mientras prosiguen los exámenes de los daños y el análisis de posibles motivos detrás del incidente.

