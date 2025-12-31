Espana agencias

Podemos dice que, si Pradales quiere "cuidar y gobernar su casa", debe empezar por "garantizar el derecho a la vivienda"

Richar Vaquero insta al Lehendakari a priorizar soluciones para el acceso a hogares dignos, reclama protección frente a la discriminación migratoria y llama a fortalecer el uso integrador del euskera dentro de las políticas del ejecutivo vasco

“No hay muchas personas que tengan un hogar del que cuidar y gobernar”, afirmó Richar Vaquero, coordinador general de Podemos Euskadi, al abordar la situación de acceso a la vivienda en el País Vasco y señalar los desafíos sociales que deberían ser atendidos de manera prioritaria por el gobierno vasco. Esta declaración se produce tras el mensaje de fin de año del Lehendakari Imanol Pradales, quien expresó su intención de afrontar el año 2026 con una perspectiva constructiva y con el propósito de “cuidar y gobernar su casa”. Según informó el medio, Vaquero instó al Lehendakari a que, si realmente busca cumplir esa meta, debe comenzar por garantizar el derecho a la vivienda.

El líder de la formación morada expresó que comparte con Pradales el enfoque en cuestiones fundamentales para el futuro de Euskadi, aunque matizó que los cambios deben pasar por la implementación de políticas efectivas. El coordinador de Podemos Euskadi resaltó la importancia de asegurar el acceso a hogares dignos como condición previa para cualquier mejora social. Tal como consignó la fuente, para Vaquero la solución al problema de la vivienda constituye la base para que el resto de iniciativas gubernamentales puedan responder realmente a las necesidades de la población.

En su intervención ante medios informativos, Vaquero manifestó su esperanza de que “nadie sea considerado ilegal” en el País Vasco, refiriéndose a la situación de los migrantes. Subrayó la necesidad de combatir cualquier forma de discriminación y reclamó que se avance hacia una sociedad más inclusiva. Vaquero destacó que su esperanza se sostiene en distintas áreas: en que el euskera sirva para unir y no para dividir, en que los acuerdos en materia sanitaria se mantengan lejos de fórmulas de privatización encubierta y en que las condiciones laborales dejen de ser precarias.

Al abordar el discurso del Lehendakari, Vaquero hizo referencia a la declaración de Pradales sobre el carácter “decisivo” del año 2026 para Euskadi. Según publicó la fuente, el coordinador de Podemos Euskadi coincidió con el presidente del Gobierno vasco al identificar 2025 como un año particularmente difícil, marcado por la presencia de situaciones extremas, entre ellas un “genocidio” que provocó un profundo impacto social y político, aunque reconoció que también se registraron elementos positivos a lo largo del periodo.

De acuerdo con la información difundida, Vaquero insistió en la relevancia de que el autogobierno vasco y la gestión de competencias no se vean condicionados por los intereses de grandes empresas. Pidió que las decisiones políticas respondan a las necesidades de la ciudadanía y no a los consejos de administración. El líder de Podemos Euskadi remarcó que espera un uso integrador del euskera dentro de las políticas del ejecutivo vasco y reclamó que su función lingüística promueva la convivencia, según reiteró la fuente original.

En tono distendido, Vaquero hizo alusión al video que el Lehendakari difundió junto al ex-remero José Luis Korta con motivo del Día de los Inocentes, señalando “al menos, ese día sabíamos que era una broma”, lo cual fue consignado por los medios como un comentario que buscó aliviar la tensión del debate político.

Los reclamos y propuestas de Vaquero, así como su llamado a que el año venidero esté guiado por el diálogo, la inclusión y las garantías sociales, quedaron planteados en sus declaraciones a los medios tras el discurso anual del Lehendakari Imanol Pradales.

Derecho a la viviendaPodemos EuskadiImanol PradalesRichar VaqueroGobierno vascoEuskadiViviendaMigraciónEuskeraJosé Luis KortaEUROPAPRESS

