PNV aplaude el mensaje de Pradales a los migrantes "basado en derechos y deberes", y su defensa del euskera

El portavoz del grupo nacionalista valora el discurso de fin de año de Pradales por su enfoque integrador hacia la población extranjera y su respaldo al idioma autóctono en un contexto de desafíos políticos y tensión social impulsada desde fuera del País Vasco

La intervención de Imanol Pradales abordó de manera explícita los desafíos sociales que enfrenta la ciudadanía vasca, incluyendo temas como la vivienda, la seguridad y el empleo, según señaló el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi. El representante valoró que el discurso de fin de año del Lehendakari puso el acento en las cuestiones de interés real para la población y se distanció de la polarización política que, a juicio del PNV, algunos sectores de la oposición intentan trasladar desde Madrid. Según reportó el medio, Díez Antxustegi realzó el mensaje integrador dirigido a las personas migrantes, construido sobre la base de derechos y deberes y enmarcado en una visión de convivencia.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, el portavoz subrayó la importancia de que el Lehendakari dedicara espacio en su discurso para respaldar el euskera ante las críticas y ataques dirigidos contra este idioma. En palabras del propio Díez Antxustegi, la defensa del euskera supone una reafirmación del compromiso de las instituciones con una lengua que considera un elemento clave para la identidad y la cohesión social de la comunidad vasca. Añadió que ese enfoque promueve la convivencia y representa la visión del PNV para Euskadi.

Según consignó el medio, durante su valoración pública realizada en la Herriko Plaza de Araia, en Álava, Díez Antxustegi insistió en que el mensaje de fin de año del Lehendakari se mantuvo alejado de las disputas políticas ajenas y se situó sobre los principales retos de la vida cotidiana de la ciudadanía vasca. Al abordar el tema migratorio, el portavoz destacó el carácter “claro, acogedor y exigente" del discurso de Pradales, orientado a construir una sociedad donde los derechos y los deberes sean compartidos y la convivencia sea un principio rector para toda la población, tanto autóctona como extranjera. El medio publicó que el dirigente del PNV vinculó esa visión con el modelo social que la formación nacionalista defiende.

En referencia al idioma autóctono, el portavoz indicó que la defensa que realizó el Lehendakari en su comparecencia se dirigió a proteger el euskera en medio de circunstancias polémicas. Según Díez Antxustegi, el respaldo a la lengua vasca destaca su relevancia no solo como patrimonio cultural, sino como una herramienta para mantener la unidad y el entendimiento en la sociedad. En esa línea, justificó el énfasis puesto en el discurso sobre una lengua que, afirmó, representa los valores y la historia del pueblo vasco.

La referencia a la “importación del ruido de Madrid” por parte de la oposición reflejó, según el medio, una crítica a las estrategias que a juicio del PNV podrían aumentar la tensión política en Euskadi. Díez Antxustegi remarcó que la intervención de Pradales priorizó el análisis y la gestión de las inquietudes esenciales del día a día de la ciudadanía por encima de la confrontación política. Manifestó que el Lehendakari cerró el año 2025 planteando soluciones y mostrando una actitud orientada hacia el diálogo y la estabilidad institucional.

El medio detalló que, al finalizar su intervención, el portavoz del PNV sintetizó la postura mantenida por su formación ante el discurso de Pradales con la frase: “Frente a la crispación, proyecto. Frente al ruido, Euskadi”. Con esto, el representante nacionalista remarcó la preferencia de su partido por las iniciativas constructivas y una política centrada en los intereses internos, dejando al margen las disputas externas.

PNVImanol PradalesJoseba Díez AntxustegiLehendakariEuskadiÁlavaMigrantesEuskeraDerechos y deberes

