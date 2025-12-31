Los interrogatorios a Sánchez y Cerdán, entre los hitos de la 'comisión Koldo' del Senado en 2025

En la segunda participación de Santos Cerdán ante la comisión de investigación del Senado, celebrada el 17 de diciembre, el exdirigente socialista acudió únicamente acompañado por su abogado, apenas un mes después de salir de prisión tras permanecer cinco meses privado de libertad como consecuencia de su implicación en una presunta trama de corrupción dentro del denominado ‘caso Koldo’. En este contexto, Cerdán denunció una “persecución inquisitorial” y sugirió la existencia de pruebas fabricadas en su contra. Esta comparecencia se distinguió de la primera, realizada el 30 de abril de 2024, en la que estuvo respaldado por un nutrido grupo de senadores socialistas. El desarrollo de la comisión, que ya acumula 56 sesiones a lo largo de dos años de trabajo, ha convertido el foro parlamentario en un escenario de intenso enfrentamiento político. Según informó Europa Press, los interrogatorios a figuras como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido puntos de alto interés.

La citación de Pedro Sánchez el 30 de octubre atrajo gran expectación dentro y fuera de la Cámara Alta. Por primera vez en el año, el jefe del Ejecutivo se sometió a preguntas de los senadores en una sesión que se extendió durante más de cinco horas y que contó con la presencia de 270 periodistas acreditados. De acuerdo con Europa Press, Sánchez defendió la limpieza de las primarias que ganó en 2017 para liderar el PSOE, reconoció haber recibido pagos en efectivo procedentes del partido, pero negó cualquier percepción de sobresueldos o la existencia de una financiación irregular. Durante su intervención, calificó la comisión de “circo” y expresó que el Partido Popular había transformado la actividad senatorial en un “lodazal”, mostrando también su descontento ante la forma en que se llevó a cabo su interrogatorio, dirigido de forma principal por el portavoz del PP, Alejo Miranda. Más allá de sus declaraciones, la sesión destacó por el comentario generado alrededor de las gafas que Sánchez utilizó, fenómeno ampliamente comentado en redes sociales y medios de comunicación.

La comisión, conocida comúnmente como la ‘comisión Koldo’ y celebrada en la sala Clara Campoamor del Senado, ha tenido entre sus comparecientes a un amplio espectro de altos cargos y responsables de administraciones, además de dirigentes de empresas presuntamente vinculadas a la trama de corrupción investigada. Según publicó Europa Press, han pasado por la sala ministros en activo como Ángel Víctor Torres —quien acumula cuatro citaciones—, Óscar Puente y Óscar López; también han declarado exministras como Reyes Maroto y Teresa Ribera, y responsables de instituciones como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta de Navarra, María Chivite. Dentro de este contexto, Ana Pardo de Vera, expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), así como cargos de los gobiernos autonómicos de Baleares, Canarias y Navarra, y empleados de empresas como Ineco y Tragsatec, han respondido a los interrogatorios del foro.

Uno de los episodios más notorios se produjo cuando Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial Koldo García, compareció cubriéndose parte del rostro con un pañuelo y luciendo gafas de sol. Esta aparición provocó que la senadora María Mar Caballero reclamara una verificación de su identidad. Tras una breve suspensión de la sesión, la letrada de la comisión confirmó que la persona compareciente era Uriz. El presidente del organismo, Eloy Suárez Lamata, comunicó al foro que la identificación se había efectuado a la entrada a la Cámara Alta.

Europa Press relató que, 20 meses después del inicio de la comisión de investigación en abril de 2024, los trabajos continúan abiertos y se prevé que persistan durante toda la legislatura. Las valoraciones sobre los resultados del foro revelan posturas enfrentadas entre los grupos parlamentarios. Fuentes del Partido Popular, citadas por Europa Press, califican el año 2025 como un “éxito total” para la comisión, argumentando que sus indagaciones han permitido destapar prácticas de enchufismo, como en el caso de las presuntas irregularidades que implican a las sobrinas del exministro José Luis Ábalos, así como la situación patrimonial de Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Desde el PP aseguran que la comisión no concluirá hasta esclarecer todos los aspectos de las tramas objeto de investigación y hasta que se asuman las responsabilidades correspondientes, subrayando que el reglamento parlamentario permite extender los trabajos durante toda la legislatura.

En contraste, el portavoz socialista en la comisión, Alfonso Gil, manifestó ante Europa Press que el comité ha sido convertido por el PP en un “circo” que, según su criterio, sólo ha servido intereses ajenos a la búsqueda de la verdad y ligados a estrategias partidistas. Gil reprochó la celebración de procedimientos judiciales paralelos y criticó la inclusión en la agenda de comparecientes no previstos en el plan inicial de trabajo. El dirigente socialista apuntó al liderazgo nacional del PP como el verdadero responsable de las decisiones adoptadas en la investigación.

La postura de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) introduce otra dimensión en el debate. El portavoz del grupo, Joan Josep Queralt, reprendió al PP por su actitud y le acusó de carecer de la integridad que alega, recordando antecedentes judiciales del partido. Queralt subrayó que, hasta el momento, los resultados de la investigación no han evidenciado la existencia de una práctica sistémica de corrupción por parte de ningún partido, y remarcó que no se han hallado pruebas concluyentes que comprometan de manera estructural a ninguna formación.

La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y portavoz en la comisión, María Mar Caballero, reconoció ante Europa Press la naturaleza partidista de la comisión, dirigida por la mayoría del PP, que controla la selección de comparecientes. En su valoración, resaltó que el debate en la comisión refleja fielmente la situación del PSOE y del gobierno central, y consideró útil el formato adoptado. Caballero anticipó que las sesiones continuarán hasta el final de la legislatura, subrayando su apoyo a la continuación de los trabajos.

Las deliberaciones de la comisión Koldo y la multiplicidad de comparecencias en la sala Clara Campoamor han convertido el foro en un espacio clave del enfrentamiento político en 2025, con la investigación de las supuestas tramas de corrupción en la administración pública situándose como punto central de conflicto entre los principales partidos representados en la Cámara Alta.