Junqueras (ERC) pide llenar 2026 "de ambición nacional, para que la esperanza venza el miedo"

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), transmitió a través de la red social X un mensaje donde enfatizó la necesidad de encarar los retos pendientes del país contando con el compromiso y la fuerza de toda la población. En su declaración, solicitó que el año 2026 se llene de ambición nacional y confianza para superar las adversidades, proyectando un porvenir más favorable para la sociedad catalana. Según informó el medio, la propuesta de Junqueras se inscribe en el cierre de un año que calificó como intenso y en el inicio de una nueva etapa que, sostuvo, demanda renovación y coraje colectivos.

De acuerdo con lo publicado, Junqueras remarcó que la resolución de los desafíos de Cataluña dependerá de que la sociedad mantenga la unidad y la confianza tanto en sus instituciones como en sus capacidades. “Tenemos muchos retos de país y debemos estar a la altura. El país necesita toda la fuerza y la determinación de todos y cada uno”, manifestó en la citada red social, según consignó la fuente. El dirigente republicano pidió así encarar el próximo ciclo impulsando la esperanza por encima del temor y enfocándose en la construcción de un escenario político y social más alentador para todas las personas.

En su intervención, Junqueras explicó que, tras la conclusión de un año marcado por momentos de relevancia política y social, las expectativas para el siguiente periodo deben centrarse en aprovechar las oportunidades que la coyuntura ofrece. Subrayó que alcanzar los objetivos nacionales requerirá una actitud decidida, cooperación y la disposición permanente para responder a los desafíos emergentes. Tal como publicó la fuente, su intervención recalca que la ambición nacional debe convertirse en motor del cambio y la mejora colectiva.

El presidente de ERC dejó abierta la posibilidad de que, con la suma de esfuerzos individuales y colectivos, se puedan obtener logros que beneficien tanto al presente como al futuro de Cataluña. Destacó que este propósito solamente podrá realizarse si la esperanza se impone frente a los factores que propician el miedo o la desconfianza social, según reportó la fuente.