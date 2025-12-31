Espana agencias

Domingo (Consell de la República) agradece el esfuerzo interno para relanzar la entidad en 2025

En un mensaje de fin de año, Jordi Domingo reconoció públicamente la dedicación de miembros y colaboradores de la organización, subrayando la importancia de fortalecer y expandir sus estructuras locales ante los desafíos políticos previstos para los próximos meses

Jordi Domingo enfatizó la necesidad de que el Consell de la República Catalana afiance y aumente la presencia de sus estructuras locales, en vista de los retos políticos que el panorama de los próximos meses plantea. En su mensaje de fin de año, hizo referencia a la renovación de las juntas gestores de los Consells Locals, señalando que en 2025 ya se han realizado elecciones en una quincena de estos organismos y que en 2026 está previsto que otras 40 unidades locales experimenten el mismo proceso. Según informó el medio, Domingo insistió en la importancia de “ejercer todas las soberanías posibles para mantenerse tan en el margen del Estado español como sea posible”.

De acuerdo con el comunicado recogido por la prensa, el presidente del Consell agradeció el compromiso y la dedicación de asociados, voluntarios, el equipo técnico y el gobierno de la entidad, a quienes reconoció por su papel en el proceso de relanzamiento del organismo previsto para 2025. Domingo destacó que el esfuerzo colectivo no solo busca fortalecer la institución, sino también favorecer la internacionalización de la causa que representa el Consell.

La revitalización de los estructuras locales dentro del Consell se ha presentado como un punto clave para avanzar en los próximos meses. El medio detalló que la entidad orienta sus recursos y esfuerzos hacia la consolidación interna y la expansión territorial, a fin de prepararse para el clima político que anticipa el propio Consell de la República Catalana. En este contexto, Domingo comunicó que el objetivo es dotar a los Consells Locals de mayor capacidad de actuación política y social, permitiéndoles operar en sintonía con las directrices generales y adaptarse a las especificidades locales.

Según consignó el medio, la llamada de Domingo a ejercer “todas las soberanías posibles” se ha interpretado como un intento de la organización de distanciarse en la medida de lo posible de la influencia o el control del Estado español sobre sus actividades. La estrategia propuesta contempla tanto la consolidación de las dinámicas internas como la búsqueda de apoyo y visibilidad internacional, elementos ambos considerados fundamentales en la hoja de ruta hacia 2025.

El proceso de elección y renovación de las juntas gestoras, comentado en el mensaje de fin de año, responde a una agenda de reorganización institucional orientada a dotar de mayor legitimidad y capacidad operativa a los órganos de gobierno local del Consell. En su alocución, Domingo subrayó que la renovación de hasta 40 nuevas juntas para 2026 supondrá un avance significativo en los planes de la entidad.

El medio añadió que estas acciones se enmarcan en el propósito general de preparar al Consell para una etapa política que anticipa nuevos escenarios, retos y oportunidades para sus miembros y simpatizantes. Las tareas asignadas a los distintos equipos y colaboradores incluyen la elaboración de estrategias para adaptarse a posibles cambios en el entorno, así como el impulso de iniciativas de proyección internacional para fortalecer la posición de la organización en el contexto europeo y global.

