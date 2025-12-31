CHA y Verdes Equo apuestan por "dar esperanza a la ciudadanía aragonesa" pese al "ruido"

El acuerdo entre Chunta Aragonesista y Verdes Equo, lejos de limitarse al proceso electoral, se plantea como un compromiso a largo plazo para responder a inquietudes ciudadanas transmitidas por la población aragonesa, según detalló Verónica Villagrasa durante la presentación conjunta celebrada este miércoles. Ambas organizaciones anunciaron la formalización de este entendimiento ante las elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026, comprometiéndose a trabajar en torno a un plan basado en principios medioambientales y sociales. El medio Europa Press consignó que, aunque este pacto no constituye una coalición electoral, el Partido Verde recomendará el voto para las listas de Chunta Aragonesista en los próximos comicios a Cortes de Aragón, además de participar en diversos actos de campaña y aportar propuestas programáticas conjuntas.

Según informó Europa Press, José Ramón Ceresuela, secretario de Organización de CHA, subrayó que el objetivo del acuerdo es "dar esperanza a la ciudadanía aragonesa" en un contexto que calificó de "ruido", refiriéndose así a la situación política actual. Por su parte, Silvia Mellado, co-portavoz de Verdes Equo-Partido Verde de Aragón, enfatizó que este acercamiento busca poner en valor la política y presenta una alternativa a partir de una visión conjunta que, bajo sus palabras, "representa una alternativa política real y honesta, una esperanza para dar respuestas que funcionen pensando en Aragón".

El medio Europa Press detalló que el acuerdo gira en torno a un decálogo que reúne diez compromisos y principios comunes. Este catálogo de propuestas abarca áreas como la gestión del agua, políticas de vivienda, revitalización de la vida en localidades rurales, empleo, transición energética, atención a los cuidados y la respuesta al cambio climático. De acuerdo con Jorge Luis Bail, co-portavoz de Verdes Equo-Partido Verde de Aragón, no se trata de "una carta a los Reyes Magos, es una hoja de ruta realista para solventar los problemas de la gente".

La colaboración entre ambos partidos se traduce, según ha remarcado Villagrasa en declaraciones recogidas por Europa Press, en un acuerdo político y programático que busca ir más allá de la jornada electoral. Según la dirigente de CHA, esta alianza nace "de la necesidad que nos han transmitido los aragoneses y las aragonesas, para trabajar por unas líneas comunes y donde Chunta Aragonesista demuestra una vez más la capacidad de sumar intereses para la defensa de Aragón". Además, ambas organizaciones aseguraron que el compromiso contempla la participación activa de Verdes Equo tanto en actos electorales como en la elaboración de políticas concretas a ser defendidas tras las elecciones.

Europa Press señaló que el documento programático acordado aborda desde la ecología política cuestiones que forman parte central de la agenda social y económica en Aragón. Entre las prioridades figuran la gestión sostenible de los recursos hídricos, la promoción de vivienda asequible, políticas para fijar la población en entornos rurales, fomento del empleo sostenible, impulso de energías limpias y la protección del entorno natural. A ello se añaden compromisos en torno a la mejora de los cuidados a las personas y la implementación de medidas frente al cambio climático, aspectos que, según la representación de ambos partidos, responden a "problemas reales".

La estrategia planteada por CHA, con el respaldo expreso de Verdes Equo, busca articular soluciones concretas para la realidad aragonesa, apoyadas tanto en principios sociales como ecológicos. Como informó Europa Press, los dirigentes de ambas formaciones insistieron en que la motivación de fondo ha surgido del contacto y las demandas expresadas por la ciudadanía, motivando la confección de una hoja de ruta compartida para el periodo electoral y posterior desarrollo parlamentario.

A criterio de los representantes de ambas organizaciones, la alternativa que se pone sobre la mesa responde a las "demandas ciudadanas" con propuestas que, según Mellado, "funcionen pensando en Aragón". En el acto, los portavoces manifestaron que la colaboración está diseñada para perdurar más allá del 8 de febrero de 2026 y consolidar una agenda conjunta en materia ambiental y social dentro de las instituciones. Europa Press recogió estos planteamientos a lo largo de la comparecencia y subrayó la voluntad de ofrecer una opción política basada en objetivos compartidos, dirigidos a mejorar la calidad de vida en Aragón desde una perspectiva de sostenibilidad y cohesión social.