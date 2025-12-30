Junta de Andalucía insiste en la revisión de la licencia del hotel del Algarrobico frente a la expropiación del Gobierno

Los avances recientes en el proceso de revisión de la licencia del hotel de El Algarrobico han girado en torno al acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras, que remitió el expediente al Consejo Consultivo de Andalucía para su dictamen definitivo, trámite aún pendiente. Esta acción constituye un paso determinante según la Junta de Andalucía, que continúa defendiendo la revisión de la licencia como método respaldado judicialmente para permitir el derribo del hotel ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Así lo reportó Europa Press, medio que también recoge la reiteración del Gobierno autonómico acerca de la necesidad de agotar esta vía frente a la falta de avances apreciables en el proceso de expropiación promovido por el Ejecutivo central desde hace casi once meses.

Según detalló Europa Press, la Junta de Andalucía subraya que la revisión administrativa de la licencia, basada en pronunciamientos judiciales previos que acreditan "vicios de nulidad", constituye una herramienta legal efectiva para abordar la situación del hotel promovido por Azata del Sol. Este inmueble ocupa parcialmente suelo de dominio público marítimo-terrestre y se encuentra enclavado en una zona protegida dentro del parque natural. El proceso de expropiación iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se mantiene actualmente sin avances significativos ni acceso a los terrenos afectados.

El Gobierno andaluz informó que, pese a haberse personado en el expediente de expropiación parcial del edificio, no ha logrado obtener información detallada sobre la documentación y el alcance de las actuaciones implicadas. Europa Press expone que la Junta ha formulado "continuas peticiones" formales de acceso a los documentos, sin recibir respuesta clara del Miteco. Durante la última comisión mixta de seguimiento entre ambas administraciones, el Ministerio se comprometió a facilitar la documentación relativa a la expropiación, gestión cuyo cumplimiento, según la Junta, aún no se ha materializado.

La insistencia de la administración autonómica se produjo tras el nuevo llamamiento del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien planteó la posibilidad de que la Junta inicie su propio proceso expropiatorio sobre la parte del hotel que afecta exclusivamente a terrenos bajo competencia regional. Europa Press detalla que la estrategia de la Junta incluye, además de la personación en el procedimiento de expropiación, su intervención en procedimientos judiciales orientados tanto a modificar el planeamiento urbanístico —para declarar no urbanizable el paraje de Algarrobico— como a revisar de oficio la licencia urbanística otorgada al proyecto turístico.

El medio destaca que la Junta ha reiterado su compromiso con la recuperación ambiental del espacio natural y la demolición total del edificio. Este compromiso se expresa en el interés manifestado por acelerar las actuaciones administrativas que permitan proceder al derribo, dado que la viabilidad de la revisión de la licencia está avalada por resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confirmadas posteriormente por el Tribunal Supremo.

En relación con la actuación municipal, la Junta de Andalucía ha remarcado —de acuerdo con Europa Press— que el Ayuntamiento de Carboneras debe concluir cuanto antes la revisión de oficio de la licencia como vía jurídica sólida para solucionar el conflicto del hotel. Esta posición se ha expresado de manera reiterada tanto en declaraciones recientes como en el contexto de la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo General de Colaboración firmado en 2011 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta.

Según consignó Europa Press, el hotel de El Algarrobico se ha mantenido durante años en el centro de un litigio urbanístico y medioambiental, en el que convergen competencias estatales, autonómicas y municipales. El conflicto legal se intensificó tras identificarse irregularidades en la concesión de la licencia y constatarse la ocupación de espacios de dominio público. El procedimiento de expropiación activado por el Ejecutivo central, a pesar de sus casi once meses en curso, no ha permitido que la comunidad autónoma acceda plenamente a la parte del edificio situada en terrenos de titularidad estatal.

Diferentes pronunciamientos judiciales han dado sustento a la tesis de la Junta sobre la existencia de "vicios de nulidad" en la concesión de la licencia, lo que motivó la apertura del procedimiento administrativo de revisión por parte del Ayuntamiento de Carboneras. No obstante, la falta de celeridad en este trámite y la ausencia de acceso a documentos del expediente de expropiación han generado preocupación en el Gobierno andaluz sobre la posible dilatación de la solución definitiva para la recuperación del entorno natural.

El caso de El Algarrobico representa uno de los principales desafíos de los últimos años en materia de protección del medio ambiente y ordenación del territorio en Andalucía. Las acciones impulsadas tanto en el ámbito administrativo como en el judicial por la Junta, según reportó Europa Press, buscan garantizar tanto la restauración ecológica del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar como el cumplimiento estricto de la legalidad urbanística.

Europa Press también cita el rol activo de la Junta en instancias judiciales y administrativas, con el objetivo de declarar el suelo ocupado por el hotel como no urbanizable y obtener la nulidad efectiva de la licencia. Mientras el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía permanece pendiente, las distintas autoridades implicadas mantienen posturas diferenciadas sobre el instrumento más adecuado para ejecutar la demolición de la infraestructura y asegurar la protección íntegra del paraje de Algarrobico.