El PP desdeña la auditoría de las cuentas del PSOE: "Es como encargar a Ábalos un informe sobre abolir la prostitución"

Al poner en duda la objetividad de la auditoría interna sobre la financiación del PSOE, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, destacó varios "gastos llamativos" identificados en el informe, como un menú del día valorado en 190 euros. Según informó Europa Press, García señaló que estos aspectos presentes en la revisión interna generan incertidumbre sobre la transparencia y rigurosidad del proceso impulsado por el propio partido investigado.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la Cámara Alta, García empleó comparaciones para ilustrar sus críticas, afirmando que "encargar un informe sobre financiación ilegal del PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a José Luis Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre acoso sexual". De acuerdo con Europa Press, la representante del PP insistió en que la relevancia de algunos gastos contenidos en la auditoría, difundida por la Universidad Autónoma de Madrid, podría suscitar sospechas legítimas en cualquier ciudadano sobre el uso de los fondos por parte del partido socialista.

En respuesta, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la transparencia de las cuentas del PSOE. Tal como publicó Europa Press tras una entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’, López sostuvo que la auditoría, realizada por dos profesores universitarios, confirma que “en el partido no hubo financiación irregular”. López aseguró que todas las partidas de la contabilidad socialista están soportadas por documentación y no se detectaron pagos fuera de los canales habituales del partido.

El informe fue solicitado específicamente para analizar la gestión de los fondos y descartar irregularidades durante los periodos en que Santos Cerdán y José Luis Ábalos ocuparon la Secretaría de Organización del PSOE. Según detalló Europa Press, Óscar López admitió que, pese a la solidez general de los controles internos, el examen halló “gastos llamativos” y tampoco descartó que “seguramente pudo haber algún fallo de supervisión” en el contexto de casos de corrupción como los relacionados con Koldo o Hidrocarburos.

García, en sus críticas, puso el foco en el hecho de que la auditoría fue impulsada y gestionada por el propio PSOE, lo que, a su juicio, podría menoscabar la percepción pública sobre la imparcialidad de los resultados. Según consignó Europa Press, la senadora del PP hizo hincapié en la desconfianza que despierta que las conclusiones sobre la legalidad en la financiación del partido partan de una revisión interna encargada por la dirección socialista.

Por otra parte, el PSOE defendió que este procedimiento responde a la necesidad de disipar cualquier duda sobre la gestión económica pasada y actual del partido. López sostuvo, de acuerdo a declaraciones citadas por Europa Press, que la auditoría abarca los mandatos de Cerdán y Ábalos precisamente para garantizar que “no quede ningún resquicio de duda” sobre la regularidad de las cuentas.

Las polémicas mencionadas por García, como el elevado precio de menús y otros desembolsos recogidos en los papeles, se produjeron en un contexto de especial sensibilidad hacia prácticas de corrupción institucional vinculadas con figuras destacadas del partido. Europa Press indicó que tanto la trama de Koldo, como los procesos vinculados al sector de hidrocarburos, fueron motivos adicionales para extremar la supervisión sobre la contabilidad interna.

A la luz de las conclusiones del informe, las posiciones entre el PP y el PSOE han quedado marcadas. El Partido Popular solicita una auditoría externa e independiente, mientras el PSOE recalca que la investigación realizada por los especialistas universitarios, a petición del propio partido, esclarece la inexistencia de irregularidades económicas significativas. En ese sentido, López reiteró que toda la documentación de ingresos y gastos se encuentra debidamente registrada y a disposición de las autoridades competentes, según mencionó Europa Press.

Alicia García remarcó ante los medios que el hecho mismo de que se hayan hallado gastos de naturaleza poco común o difícil de justificar apunta a la conveniencia de reforzar los mecanismos de control en el manejo de los recursos partidarios, como recogieron medios informativos presentes en la rueda de prensa. Frente a estas afirmaciones, el PSOE argumentó que precisamente la auditoría y las medidas correctoras son reflejo de la voluntad de transparencia de la organización.

Europa Press reportó que la polémica se produce en un momento donde la opinión pública exige claridad frente a los casos de financiación y corrupción política, lo que ha intensificado la presión para que los partidos implementen mecanismos de fiscalización cada vez más estrictos y externos.