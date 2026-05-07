1-2. Barracas se diluye, Olimpia gana sobre la hora y alcanza a Vasco en el frente

Buenos Aires, 6 may (EFE).- Barracas Central comenzó triunfante, pero aflojó por el camino y sucumbió con un gol a los 90 minutos ante Olimpia, que con un triunfo por 1-2 en Buenos Aires llegó este miércoles a 7 puntos de 14 posibles, la misma renta que tiene a Vasco da Gama en la cima del Grupo G de la Copa Sudamericana.
El Guapo argentino yace en el fondo de la clasificación con 3 unidades, uno menos que Audax Italiano, que hoy perdió en casa por 1-2 ante los brasileños del Vasco da Gama.
PUBLICIDAD
Gonzalo Morales madrugó al Olimpia con un gol en el minuto 9 que se originó en un córner ejecutado por Iván Tapia, pero todo quedó igual en el minuto 34 por culpa de Fernando Cardozo a pase de Eduardo Delmas.
La historia en el Estadio Florencio Sola de Banfield dio un giro favorable para los visitantes al filo del tiempo reglamentario por culpa de Alex Franco.
PUBLICIDAD
El segundo tiempo deparó una demostración de dominio de Olimpia, que inquietó con ataques verticales, mientras que el conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa dependió mucho de las pelotas paradas.
Cuando todo parecía que se conducía a un empate final con ocho amonestados, Nicolás Demartini, enviuó la pelota en profundidad para el ingresado Alex Franco, que sacó un remate al primer palo que dejó sin opciones a Juan Espínola y le dio la victoria a Olimpia.
PUBLICIDAD
En la quinta y penúltima jornada de este Grupo G, Barracas Central visitará en Chile a Audax Italiano y Olimpia será local del líder Vasco da Gama. EFE
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD