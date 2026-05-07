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2-1. Botafogo elimina al Racing y se aisla en la cima del Grupo E

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Río de Janeiro, 6 may (EFE).- Botafogo venció este miércoles por 2-1 al Racing gracias a una anotación de Danilo y a un gol en puerta propia de Marco Di Cesare y, además de eliminar al club argentino, se aisló en la cima de la clasificación del Grupo E de la Copa Sudamericana en la cuarta jornada.

El conjunto brasileño, invicto en la competición, sumó 10 puntos en cuatro partidos y le sacó dos a Caracas (8), segundo en la clasificación y con el que tendrá que definir al único clasificado directo a los octavos de final.

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Racing se quedó en el tercer lugar con 4 puntos, ya sin posibilidades matemáticas de avanzar a octavos, e Independiente Petrolero, también eliminado, hundido en el último lugar sin puntos.

Fue la segunda victoria de Botafogo sobre Racing, al que ya había vencido por 2-3 en Avellaneda.

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La derrota ahondó la crisis del conjunto argentino, que completó siete partidos sin vencer, con tres derrotas y cuatro empates.

En un partido parejo y de poca emoción, Botafogo intentó salir al ataque para desde los primeros minutos, pero chocó con un Racing bien plantado atrás y que sorprendió con eventuales contragolpes.

El conjunto carioca tuvo su primera oportunidad ee gol a los 14 minutos, cuando el zaguero Alexander Barboza intentó cazar un tiro de esquina en el segundo poste, pero terminó desviando el balón e impidiendo que Newton, mejor ubicado, abriera el marcador.

Cuatro minutos después, Medina recibió un balón en el centro de la cancha y lanzó en profundidad para intentar habilitar a Junior Santos en medio de dos defensas argentinos. El primero en tocar el balón, sin embargo, fue Di Cesare, que pateó hacia su propia portería y desubicó al portero Cambeses, lo que le permitió al Botafogo abrir el marcador a los 18 minutos.

Racing salió decidido a empatar el partido en el segundo tiempo y, tras un peligroso balón de Solari atajado por Neto, Adrián Martínez empujó con la cabeza un lanzamiento de Rojas desde la izquierda para el gol de los visitantes en el minuto 48.

El conjunto dirigido por el entrenador Gustavo Costas se animó con el gol y salió en busca de la remontada, por lo que comenzó a generar más peligro que el local al comienzo del segundo tiempo.

Pero Botafogo, reaccionó ante la presencia en las tribunas del estadio Nilton Santos del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti.

Danilo anotó el gol de la victoria en el minuto 73 tras un contragolpe en que Junior Santos y Matheus Martins lucharon con la zaga argentina en la entrada del área.

En los minutos añadidos el portero Cambeses fue expulsado por una salida en la que tuvo que tocar el balón con la mano fuera del área para frenar un ataque de Villalba. Fue sustituido por el centrocampista Miljevic. EFE

(foto)

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EFE

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