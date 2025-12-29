Vodafone y WiZink, obligados a pagar de manera solidaria 4.000 euros robados a través de 'SIM swapping'

El Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid ha obligado a Vodafone y WiZink a devolver de manera solidaria unos 4.000 euros que le fueron sustraídos a un usuario mediante el fraude de 'SIM swapping', según la sentencia remitida este lunes por Asufin.

La sentencia, donde Asufin ha defendido al usuario, advierte del 'SIM swapping' o 'falsa portabilidad' de la SIM de un teléfono móvil, cuya operativa consiste en obtener un duplicado de manera fraudulenta de la tarjeta SIM asociada a la línea de telefonía titularidad del usuario con la finalidad de suplantar su identidad y obtener acceso a redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, aplicaciones bancarias o de comercio electrónico.

En este caso, el juzgado de primera instancia "afea" a Lowi, propiedad de Vodafone, el tener unos requisitos "realmente laxos, en comparación con otras teleoperadoras, para tramitar portabilidades y emitir duplicados de tarjetas SIM". La sentencia explica que la 'teleco' solo necesita una dirección postal a la que enviar la nueva SIM y que la recepción de la tarjeta la puede hacer "cualquier persona".

El magistrado incide en que "la no exigencia de identificación al solicitar una portabilidad supone una enorme falta de seguridad, ya que las líneas telefónicas de hoy en día suelen estar vinculadas a cuentas bancarias y, con ello, se facilita la perpetración de fraudes bancarios".

Además, recuerda que esta operadora 'low cost' ha sido sancionada en "reiteradas ocasiones, tanto en vía administrativa como judicial, por haber permitido la comisión de estas falsas portabilidades". Como ejemplo, Asufin resalta la multa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de cuatro millones de euros por la emisión de duplicados SIM a favor de quienes suplantaban a sus legítimos titulares, lo que provocó la comisión de fraudes bancarios.

Así, la sentencia concluye que "resulta evidente el nexo causal entre la conducta de Vodafone-Lowi y el fraude bancario cometido".

Por lo que respecta a WiZink, el juzgado cree que incumplió igualmente sus obligaciones en materia de autenticación reforzada de servicios de pago "al pasar por alto que fallaba uno de los elementos de autenticación independientes: el de posesión, es decir, el del terminal de telefonía", destaca la asociación.

Como resultado de este fraude, se hicieron cargos fraudulentos al consumidor por valor de 4.047 euros, de manera que se ha condenado a las dos compañías a su pago solidario, más los intereses correspondientes.

Asufin resalta que la novedad de este caso es que Vodafone tendrá que asumir "de forma solidaria" dicha pérdida. "Esto refuerza la idea sobre la que venimos insistiendo desde la asociación de que no sólo la banca, sino también cualquier otro intermediario tecnológico que esté involucrado en la gestión de nuestras finanzas, que ya es digital 100% en la mayoría de los casos, tiene que asumir la responsabilidad en este problema", defiende.

En este sentido, Asufin recuerda que ha impulsado que el Foro de buenas prácticas financieras --puesto en marcha por el Ministerio de Economía, Empresa y Comercio en 2022, y al que pertenece la asociación junto con las patronales bancarias y otros actores, como el Defensor del Pueblo--, empiece a abordar el fraude financiero como uno de los problemas "más acuciantes" para el usuario.

Así, tras la última reunión de este foro, celebrada el pasado 10 de diciembre, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció la creación de una "brigada antifraude" en la que también estará implicado el sector de las telecomunicaciones.