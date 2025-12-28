El PP reúne el martes las cuatro comisiones de investigación del Senado para citar a nuevos comparecientes en 2026

Fuentes parlamentarias comunicaron que el listado de futuros comparecientes en la comisión sobre el ‘caso Koldo’ incluirá al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aunque aún no existe una fecha definida para su citación. La decisión, reportada por Europa Press, surgirá durante la sesión telemática de la Mesa de la comisión, que se desarrollará a partir de las 10:30 horas del martes. El Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, encabezará las deliberaciones para programar las nuevas comparecencias no solo en la comisión Koldo, sino también en otras tres comisiones de investigación activas en la Cámara Alta: la dedicada a la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la comisión sobre la gestión de la Dana (depresión aislada en niveles altos) y la del apagón.

Según informó Europa Press, la formación popular ha utilizado su posición para convocar a las Mesas directivas y a los portavoces de estos cuatro foros de investigación en el mismo día. Las reuniones, fijadas de forma telemática entre las 10:00 y las 13:30 horas, buscan definir las líneas de trabajo y establecer un calendario de comparecencias de cara al año 2026. Estas sesiones están orientadas a ordenar los trabajos pendientes y decidir el procedimiento para llamar a testigos relevantes. El Senado, bajo dirección del PP, planea finalizar el año 2025 celebrando las convocatorias de estos órganos de dirección.

En lo que respecta a la comisión del CIS, su Mesa directiva y los portavoces mantendrán la primera reunión del martes a las 10:00 horas. En ese encuentro se detallará el calendario de las próximas comparecencias, después de que, en diciembre, acudieron a responder preguntas el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto con el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. El objetivo inmediato es determinar a quiénes se convocará en las siguientes fases del proceso indagatorio que supervisa esta comisión.

El caso de la comisión Koldo presenta la inclusión del expresidente Zapatero en la lista de futuros comparecientes, asociada a su encuentro con Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, quien fue detenido recientemente por la Policía. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, había anunciado en rueda de prensa la intención de citar a Zapatero, aunque hasta el momento su nombre no figuraba oficialmente en el listado de la comisión. El PP deberá concretar esta comparecencia dentro de un nuevo plan de trabajo pendiente de aprobación en la Mesa de la comisión.

Europa Press explicó que, aunque no se ha puesto fecha a la comparecencia de Zapatero, será la propia Mesa de la comisión Koldo la responsable de decidir el momento oportuno para este llamado, considerando la capacidad del PP para fijar los ritmos y el calendario dado su control mayoritario de la Cámara Alta.

En cuanto a la comisión sobre la dana, la mesa de trabajo celebrará su sesión a partir de las 11:30 horas. Hasta la fecha, este foro no ha contado con la declaración de ningún representante político. El enfoque del PP se ha dirigido a los testimonios de técnicos y sindicatos policiales; los últimos comparecientes pertenecen a estos colectivos. Los populares, según Europa Press, han descartado por el momento la citación de dirigentes políticos, lo que orienta las próximas fases de la investigación hacia el análisis de aspectos más técnicos y sindicales en relación con la gestión de la dana.

Finalmente, la última reunión prevista corresponde a la comisión de investigación del apagón, programada para iniciar a las 13:30 horas. Este foro experimentó su sesión más reciente hace un mes, con la declaración del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. En esta nueva reunión, el objetivo consiste en retomar y ordenar los trabajos pendientes, definiendo el procedimiento de actuaciones futuras para el próximo año legislativo, según reportó Europa Press.

La actividad parlamentaria impulsada por el Partido Popular contempla que los trabajos de las cuatro comisiones se mantengan activos y organizados durante el año 2025 y se proyecten para 2026. Las decisiones tomadas en las Mesas directivas de los órganos de investigación tendrán impacto directo en el calendario político del Senado y en las estrategias de fiscalización parlamentaria sobre asuntos claves relacionados con la gestión pública, la transparencia y el control institucional en el ámbito nacional. Estas acciones surgen en un contexto en el que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta permite dirigir la agenda y definir los perfiles y tiempos de las comparecencias, lo que otorga a los populares un papel central en el desarrollo de los trabajos de investigación impulsados desde el Senado, según consignó Europa Press.