El PP ve en su victoria en Extremadura "el comienzo" de lo que vendrá en 2026: "El principio del fin del sanchismo"

El Partido Popular logró incrementar su porcentaje de voto en Extremadura desde el 27% hasta el 43% en un periodo de seis años. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, interpretó este resultado como una muestra clara del respaldo creciente hacia su formación y expuso que este avance refleja una tendencia consolidada en el panorama político español, tal como reportó el medio que difundió sus declaraciones. Para la dirigente del PP, este crecimiento no sólo constituye una mejora circunstancial sino también el inicio de un ciclo que, según su análisis, anticipa un giro en la política nacional de cara a los próximos procesos electorales.

De acuerdo con la información publicada, la dirección nacional del Partido Popular ve en el resultado obtenido en las elecciones autonómicas de Extremadura, celebradas el 21 de diciembre, el punto de partida de una serie de derrotas futuras para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), especialmente de cara a los comicios previstos en 2026. Gamarra expresó que la victoria en Extremadura no representa un cierre, sino el comienzo de lo que vendrá para su partido, vaticinando que marcará “el principio del fin del sanchismo”. Sostuvo que la ciudadanía, en su opinión, demanda un relevo político que aborde problemas sociales y económicos existentes en lugar de priorizar asuntos que, según su visión, sirven para encubrir escándalos.

En sus declaraciones, remitidas a los medios y recogidas por la misma fuente, Gamarra destacó que el Partido Popular ha ganado el 70% de los procesos electorales celebrados en diferentes niveles de España desde 2022. Contrapuso este avance al papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de negociar persistentemente con sus socios parlamentarios para sostenerse en el poder, y sostuvo que tales acuerdos se realizan “a cambio de un poco más de oxígeno”. La vicesecretaria remarcó que cada vez que se celebra una votación, el PP aumenta su cuota de apoyo, y proyectó que esa tendencia persistirá en las elecciones previstas para el próximo año en Aragón, Castilla y León y Andalucía. “Los candidatos sanchistas saben que sólo pueden aspirar a perder”, aseveró.

El medio detalló que Gamarra presentó el avance de su partido no como un hecho aislado, sino como la confirmación de una evolución política constante y sostenida. Mencionó que el crecimiento del PP va acompañado de un retroceso en el respaldo hacia el PSOE, destacando en tono gráfico que “en su lado del muro queda menos gente” y que, en su opinión, los recientes acontecimientos internos en el partido socialista, incluidos los insultos de dirigentes como Óscar Puente, se suman a una percepción de debilitamiento. Añadió que entre los socialistas predominan casos de imputaciones, escándalos y presuntas irregularidades.

La dirigente del PP argumentó que esta sucesión de crisis, a su parecer, ha motivado la renuencia de Sánchez a convocar nuevas elecciones, mientras reiteró su acusación sobre concesiones constantes a partidos aliados, “siempre a costa de los españoles”, según sostuvo. Añadió que esto repercute en la vida diaria de la ciudadanía, al considerar que Sánchez, al frente del Ejecutivo, “ha convertido esta Navidad en la más cara de la historia”, e hizo referencia a incrementos significativos en los precios de la cesta de la compra y a un mercado de la vivienda al que, según sus palabras, las familias españolas no pueden acceder con facilidad.

Según publicó la fuente, Gamarra también aludió a la “sucesión de escándalos” que marcó la gestión de Sánchez en 2025, incluyendo denuncias graves de acoso sexual en La Moncloa, así como acusaciones de corrupción y la supuesta presencia de allegados del presidente vinculados a comportamientos reprobables. Definió este contexto como uno en el que “España ya no quiere más de un sanchismo que ha entrado en la cárcel y que tiene que salir de gobierno”, insistiendo en la necesidad de un cambio político y enfatizando que el mejor resultado electoral en Extremadura es un reflejo de esa voluntad.

En el análisis que difundió el medio, la evolución de los últimos procesos electorales desde 2022 muestra que el PP ha mejorado tanto en elecciones autonómicas y municipales como en generales y europeas, y que estos avances se reflejan en los incrementos de votos, escaños y presencia institucional. Gamarra citó, entre otros resultados, la obtención en Galicia de una quinta mayoría absoluta para el PP, calificando este desempeño como el mayor porcentaje de voto logrado en todo el país por la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

La funcionaria insistió, conforme consignó la fuente, en que el PP representa una alternativa que califica de sólida, creíble y con amplio respaldo social, diferenciándola del actual Gobierno central. Explicó que su partido se orienta hacia la certidumbre y la gestión, mientras consideró que el actual Ejecutivo está asociado a desorden y escándalos. Definió la propuesta ‘popular’ como un proyecto enfocado en la regeneración y transparencia institucional, y recalcó que los últimos resultados muestran que los ciudadanos otorgan cada vez mayor apoyo a su formación.