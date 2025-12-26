Espana agencias

Ratificada la condena de 18 años de cárcel para el autor del atropello en dos terrazas de Gibraleón (Huelva)

El tribunal provincial confirmó la sentencia definitiva para el responsable que arremetió con su automóvil contra clientes de dos bares, causando una víctima mortal y varios lesionados, tras admitir los hechos y aceptar el castigo impuesto por la justicia

Guardar

El castigo impuesto al conductor que embistió con su vehículo a clientes de dos terrazas en Gibraleón incluirá, además de la condena penal, la prohibición de comunicarse o acercarse a los afectados durante dos décadas, junto con la obligación de abstenerse de regresar o residir en la localidad durante el mismo periodo. Según detalló Europa Press, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva contempla medidas de seguridad orientadas al alejamiento y la deshabituación de drogas para el condenado, cuya culpabilidad y sanción quedaron ratificadas a través de un acuerdo de conformidad tras la confesión de los hechos.

El tribunal provincial confirmó una pena de 18 años de prisión para el responsable de los atropellos ocurridos el 9 de octubre de 2022, jornada marcada por la muerte de un hombre de 32 años y lesiones de diversa consideración a otras ocho personas. Este desenlace resultó del reconocimiento por parte del acusado en la antesala del juicio con jurado popular, lo que condujo al acuerdo de conformidad. Europa Press consignó que la sentencia es definitiva, por lo que no admite recurso de apelación.

Según la resolución judicial consultada por Europa Press, el acusado enfrentará 15 años de prisión por asesinato consumado y seis delitos de tentativa de asesinato con alevosía, así como tres años adicionales por seis delitos de intento de asesinato con la misma agravante. La respuesta judicial también incluye la medida de seguridad de internamiento en un centro o programa de deshabituación de drogas, prohibición absoluta de contacto y acercamiento a las víctimas a menos de 200 metros, y una restricción para residir o acudir a Gibraleón durante 20 años.

Los magistrados consideraron probado que el 9 de octubre de 2022, sobre las 14:30 horas, el acusado circulaba por la avenida Pío XII de Gibraleón y siguió por la calle Cristo de la Sangre. En el cruce con la avenida de Andalucía, junto a la iglesia de San Juan, observó una terraza concurrida. Según el texto judicial difundido por Europa Press, en ese momento “sin otro motivo que el de quitar la vida” a quienes estaban allí, el responsable dirigió el vehículo hacia la terraza y gritó: “os tengo que matar a todos”, acelerando el coche y arremetiendo contra las personas, mesas y mobiliario presentes.

La secuencia descrita agrega que, tras impactar a los comensales de la terraza, el acusado avanzó unos 80 metros por la acera hasta el cruce con la calle Cristóbal Colón. Allí realizó una maniobra para girar 180 grados y regresó hacia el bar por el carril izquierdo, pegado a los vehículos estacionados. Ante la alarma general y el pánico en la zona, un vecino intentó detenerlo saliendo a su encuentro con los brazos alzados, lo cual motivó que el acusado lanzara de nuevo el coche hacia él con la intención de atropellarlo. Este vecino logró escapar tras correr entre los automóviles y su intervención evitó un nuevo atropello, lo que llevó al autor a abandonar la zona de inmediato por la misma vía por la que había llegado, informó Europa Press.

Tras esta primera actuación, el condenado se desplazó a otro establecimiento. Al llegar al paso de peatones frente a una segunda terraza, frenó bruscamente mientras realizaba una maniobra en retroceso simulando estacionarse junto a la terraza. Detectó a un grupo de jóvenes sentados en el lugar y, tras gritarles “de qué os reís, ahora os vais a reír con razón”, accionó el acelerador e incrustó el coche contra la pared, provocando que dos de los jóvenes resultaran atropellados sin posibilidad de huida. Después de esta acción, el conductor abandonó la escena a gran velocidad repitiendo amenazas verbales y expresiones similares.

Según relató Europa Press, las acciones provocaron la muerte de un hombre de 32 años debido a traumatismo craneoencefálico severo con fractura craneal, que falleció el mismo día a las 18:30 horas. Además, otras ocho personas resultaron heridas con diferentes niveles de gravedad.

El fallo judicial elaborado por la Audiencia Provincial de Huelva recoge que el acusado presentaba en el momento de los hechos criterios clínicos de trastorno antisocial de la personalidad y consumo perjudicial de cocaína, condiciones que afectaron de manera parcial pero grave sus capacidades volitivas, particularmente en lo relacionado con la impulsividad y el consumo de sustancias, aunque no llegaron a anular plenamente dichas capacidades. Europa Press detalló que, tras la detención, al acusado se le practicó una analítica que detectó la presencia en sangre de Benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, con un valor de 0,13 mg/l.

En relación con la situación de reclusión, el medio precisó que el acusado llevaba tres años y dos meses en prisión preventiva, periodo que se descontará de la condena establecida. La instrucción de la causa concluyó a finales de 2024 después de más de dos años, durante los cuales el procesado permaneció en prisión preventiva, tras decretarse la medida por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva el 13 de octubre de 2022 y extenderse la misma en septiembre de 2024 por dos años adicionales.

La firmeza de la sentencia hace que el fallo sea inapelable y cierra el proceso judicial relativo a estos hechos, cuyos detalles y motivaciones se encuentran recogidos en la resolución consultada por Europa Press.

Temas Relacionados

Atropello en terrazasAudiencia Provincial de HuelvaEuropa PressJuzgado de Instrucción número 5 de HuelvaGibraleónHuelvaSentencias judicialesCrimenCocaínaTrastorno antisocial de la personalidadEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Condenan a 8 años y 8 meses de cárcel al hombre que embistió y trató de matar a su ex a golpes en una autovía de Almería

La justicia andaluza ratifica la sentencia contra el responsable de un ataque brutal en Almería, que incluyó persecución, agresión e intento de asesinato de su expareja, tras años de maltrato, amenazas y control sistemático sobre la víctima

Condenan a 8 años y

Sumar reclama también la dimisión de Feijóo y le acusa de mentir ante los mensajes con Mazón el día de la dana

Sumar reclama también la dimisión

Defensa pide a Feijóo y Mazón que se disculpen por no decir la verdad sobre el despliegue de la UME en la dana

El Ministerio encabezado por Margarita Robles exige a los líderes políticos rectificar tras divulgarse conversaciones que, según Defensa, demuestran la disponibilidad inmediata de la Unidad Militar de Emergencias durante la emergencia que golpeó la Comunidad Valenciana en octubre

Defensa pide a Feijóo y

Morant reclama la dimisión de Feijóo si "no es capaz" de entregar la "conversación íntegra" con Mazón el día de la dana

Exigen que toda la comunicación mantenida durante la emergencia climática sea facilitada de inmediato al tribunal, mientras crecen las presiones sobre el dirigente conservador y se solicita transparencia ante la gravedad de la tragedia valenciana

Morant reclama la dimisión de

España ha formado al 10% de los militares ucranianos instruidos en la misión de asistencia militar a Ucrania de la UE

Instructores españoles han implementado capacitaciones avanzadas en operaciones especiales, medicina y manejo de tecnología militar, impulsando el desarrollo de líderes y entrenadores ucranianos, en respuesta a la evolución de la guerra y a las nuevas necesidades del conflicto

España ha formado al 10%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”