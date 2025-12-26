Ratificada la condena de 18 años de cárcel para el autor del atropello en dos terrazas de Gibraleón (Huelva)

El castigo impuesto al conductor que embistió con su vehículo a clientes de dos terrazas en Gibraleón incluirá, además de la condena penal, la prohibición de comunicarse o acercarse a los afectados durante dos décadas, junto con la obligación de abstenerse de regresar o residir en la localidad durante el mismo periodo. Según detalló Europa Press, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva contempla medidas de seguridad orientadas al alejamiento y la deshabituación de drogas para el condenado, cuya culpabilidad y sanción quedaron ratificadas a través de un acuerdo de conformidad tras la confesión de los hechos.

El tribunal provincial confirmó una pena de 18 años de prisión para el responsable de los atropellos ocurridos el 9 de octubre de 2022, jornada marcada por la muerte de un hombre de 32 años y lesiones de diversa consideración a otras ocho personas. Este desenlace resultó del reconocimiento por parte del acusado en la antesala del juicio con jurado popular, lo que condujo al acuerdo de conformidad. Europa Press consignó que la sentencia es definitiva, por lo que no admite recurso de apelación.

Según la resolución judicial consultada por Europa Press, el acusado enfrentará 15 años de prisión por asesinato consumado y seis delitos de tentativa de asesinato con alevosía, así como tres años adicionales por seis delitos de intento de asesinato con la misma agravante. La respuesta judicial también incluye la medida de seguridad de internamiento en un centro o programa de deshabituación de drogas, prohibición absoluta de contacto y acercamiento a las víctimas a menos de 200 metros, y una restricción para residir o acudir a Gibraleón durante 20 años.

Los magistrados consideraron probado que el 9 de octubre de 2022, sobre las 14:30 horas, el acusado circulaba por la avenida Pío XII de Gibraleón y siguió por la calle Cristo de la Sangre. En el cruce con la avenida de Andalucía, junto a la iglesia de San Juan, observó una terraza concurrida. Según el texto judicial difundido por Europa Press, en ese momento “sin otro motivo que el de quitar la vida” a quienes estaban allí, el responsable dirigió el vehículo hacia la terraza y gritó: “os tengo que matar a todos”, acelerando el coche y arremetiendo contra las personas, mesas y mobiliario presentes.

La secuencia descrita agrega que, tras impactar a los comensales de la terraza, el acusado avanzó unos 80 metros por la acera hasta el cruce con la calle Cristóbal Colón. Allí realizó una maniobra para girar 180 grados y regresó hacia el bar por el carril izquierdo, pegado a los vehículos estacionados. Ante la alarma general y el pánico en la zona, un vecino intentó detenerlo saliendo a su encuentro con los brazos alzados, lo cual motivó que el acusado lanzara de nuevo el coche hacia él con la intención de atropellarlo. Este vecino logró escapar tras correr entre los automóviles y su intervención evitó un nuevo atropello, lo que llevó al autor a abandonar la zona de inmediato por la misma vía por la que había llegado, informó Europa Press.

Tras esta primera actuación, el condenado se desplazó a otro establecimiento. Al llegar al paso de peatones frente a una segunda terraza, frenó bruscamente mientras realizaba una maniobra en retroceso simulando estacionarse junto a la terraza. Detectó a un grupo de jóvenes sentados en el lugar y, tras gritarles “de qué os reís, ahora os vais a reír con razón”, accionó el acelerador e incrustó el coche contra la pared, provocando que dos de los jóvenes resultaran atropellados sin posibilidad de huida. Después de esta acción, el conductor abandonó la escena a gran velocidad repitiendo amenazas verbales y expresiones similares.

Según relató Europa Press, las acciones provocaron la muerte de un hombre de 32 años debido a traumatismo craneoencefálico severo con fractura craneal, que falleció el mismo día a las 18:30 horas. Además, otras ocho personas resultaron heridas con diferentes niveles de gravedad.

El fallo judicial elaborado por la Audiencia Provincial de Huelva recoge que el acusado presentaba en el momento de los hechos criterios clínicos de trastorno antisocial de la personalidad y consumo perjudicial de cocaína, condiciones que afectaron de manera parcial pero grave sus capacidades volitivas, particularmente en lo relacionado con la impulsividad y el consumo de sustancias, aunque no llegaron a anular plenamente dichas capacidades. Europa Press detalló que, tras la detención, al acusado se le practicó una analítica que detectó la presencia en sangre de Benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, con un valor de 0,13 mg/l.

En relación con la situación de reclusión, el medio precisó que el acusado llevaba tres años y dos meses en prisión preventiva, periodo que se descontará de la condena establecida. La instrucción de la causa concluyó a finales de 2024 después de más de dos años, durante los cuales el procesado permaneció en prisión preventiva, tras decretarse la medida por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva el 13 de octubre de 2022 y extenderse la misma en septiembre de 2024 por dos años adicionales.

La firmeza de la sentencia hace que el fallo sea inapelable y cierra el proceso judicial relativo a estos hechos, cuyos detalles y motivaciones se encuentran recogidos en la resolución consultada por Europa Press.