Espana agencias

La Generalitat no halla ningún otro positivo de gripe aviar en un radio de 3 kilómetros

Las inspecciones veterinarias en la zona afectada por la reciente alerta de influenza aviar han certificado que, tras analizar el perímetro establecido, no se han detectado nuevas infecciones en aves ni se observan riesgos añadidos para la población

Guardar

El rastreo realizado en los últimos días se centró en granjas de autoconsumo y explotaciones avícolas comerciales, donde los servicios veterinarios llevaron a cabo revisiones directas para detectar cualquier posible caso de gripe aviar. Según informó EFECOM, la Generalitat de Cataluña detalló que, tras analizar el perímetro determinado en torno al foco inicial, no se han identificado nuevas infecciones en un radio de 3 kilómetros. Esta medida formó parte del protocolo establecido frente al caso detectado previamente en una granja de la comarca leridana del Urgell.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Agricultura de la Generalitat y citado por EFECOM, las inspecciones incluyeron la totalidad de granjas comerciales y de autoconsumo situadas dentro del radio de 3 kilómetros alrededor del foco. Los resultados obtenidos confirmaron la ausencia de nuevos positivos en gripe aviar en todas las instalaciones visitadas, según informó el citado departamento. Además, el estado sanitario de dichas explotaciones se mantiene estable y no se observaron síntomas relacionados con la enfermedad.

El medio EFECOM consignó que este viernes representantes del sector avícola y miembros del Ejecutivo catalán participaron en una reunión informativa para comunicar los avances en la gestión del brote y el desarrollo de las medidas aplicadas durante la emergencia sanitaria. La Generalitat informó que tras las verificaciones en el perímetro de un kilómetro y, posteriormente, en el de tres kilómetros sin nuevos casos, la siguiente fase consistirá en visitar y analizar todas las explotaciones localizadas entre los 3 y 10 kilómetros durante el fin de semana.

Desde el 24 de diciembre, fecha en la que se anunció el caso positivo en gripe aviar en la explotación de Urgell, el Govern ha desplegado una serie de actuaciones orientadas a la contención del brote. Según explicó el Departamento de Agricultura, el procedimiento incluyó la activación inmediata de los protocolos sanitarios establecidos y una coordinación estrecha con los integrantes del sector afectado, como también el contacto permanente con los alcaldes y alcaldesas de los municipios involucrados dentro del área delimitada.

Según detalló EFECOM, durante este periodo también se adoptó la decisión de sacrificar todos los ejemplares presentes en la explotación afectada como medida para impedir cualquier posible propagación de la enfermedad. Esta actuación se realizó conforme a la normativa sanitaria vigente. Paralelamente, se reforzaron las recomendaciones para el sector, como la restricción de acceso de personas ajenas a las granjas, la intensificación de medidas higiénicas, la prevención en el contacto entre aves domésticas y fauna silvestre, y la notificación inmediata de cualquier síntoma sospechoso a las autoridades veterinarias.

El gobierno catalán, citado por EFECOM, reiteró la preparación y nivel de compromiso del sector avícola en materia de bioseguridad y subrayó la importancia de mantener la vigilancia ante riesgos epidemiológicos. De igual forma, la Generalitat informó que la gripe aviar constituye una enfermedad infecciosa provocada por el virus de tipo A, con impacto principalmente en aves, aunque el riesgo de transmisión a humanos se mantiene bajo y resulta excepcional.

El titular de Agricultura, Òscar Ordeig, indicó —según reprodujo EFECOM— que se maneja la hipótesis de que aves silvestres podrían haber originado el brote en la explotación de la provincia de Lleida. La expansión de la gripe aviar se monitorea también en el contexto nacional, donde se registran otros catorce focos activos en España, de acuerdo a la información publicada por EFECOM. Tras la confirmación del primer positivo, se estableció un perímetro con restricción para el movimiento de animales en un radio de 10 kilómetros en torno a la granja identificada.

Las medidas adoptadas han requerido la colaboración entre instituciones, sector productivo y autoridades locales, quienes han mantenido reuniones y comunicación continua para resolver dudas y coordinar las acciones pertinentes. La Generalitat recalcó mediante EFECOM que la prioridad consiste en garantizar la contención estricta del foco, evitando la propagación entre aves y limitando la afectación al sector productivo y a la población general.

El seguimiento epidemiológico continuará en los próximos días con el propósito de asegurar que no surjan nuevos casos, mientras los técnicos veterinarios prosiguen con las evaluaciones programadas en el perímetro más amplio. Las autoridades se mantienen alertas ante la evolución del brote y recuerdan la importancia de las medidas de prevención y bioseguridad en todas las explotaciones del entorno.

Temas Relacionados

Gripe aviarGeneralitatGovernÓscar OrdeigLleidaUrgellExplotaciones avícolasSector avícolaVeterinariosAves silvestresEFE

Últimas Noticias

Putin abrirá la cartera de los rusos para financiar guerra al no salir las cuentas en 2025

La recesión impacta en toda la estructura productiva rusa, mientras el gobierno eleva tributos y elimina beneficios sociales para sostener el conflicto bélico, con sectores clave en crisis y las pymes alertando sobre un aumento de la economía sumergida

Infobae

CNMC no ve impacto en la competencia con la contratación entre sociedades del grupo Aena

La autoridad reguladora concluye que los acuerdos internos de la red aeroportuaria cumplen estándares legales y consagra que los servicios compartidos entre filiales siguen precios de referencia y actividad delimitada, evitando distorsiones para otros operadores del sector

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

El pago de pensiones marca un máximo histórico, la morosidad bancaria registra el nivel más bajo desde 2008, los metales preciosos baten récords y la presión inmobiliaria se mantiene, mientras Rusia anuncia incrementos fiscales para sostener su economía bélica

Infobae

El grupo chino Wingtech reafirma su determinación de recuperar el control de Nexperia

En medio de fuertes tensiones diplomáticas, directivos del conglomerado asiático anuncian defensas legales y nuevas negociaciones para restablecer su influencia sobre la filial tecnológica neerlandesa, tras el traspaso forzoso decretado por el gobierno de Países Bajos

Infobae

Los datos 5G aumentaron en Nochebuena y Navidad un 80 % en Telefónica y 59 % en Vodafone

El uso de la red móvil registró incrementos históricos en compañías como Telefónica y Vodafone durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre, con picos de actividad vinculados al intercambio de mensajes y llamadas navideñas según fuentes empresariales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional cita a

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Los ganadores del ‘Gordo’ de

Los ganadores del ‘Gordo’ de Navidad de Villamanín (León) podrían perder más de cuatro millones de euros por un error de la Comisión de Fiestas

Por qué Michelin le ha donado 4,4 millones de euros a Francia: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Este es el nuevo país que usará el euro en 2026: cómo beneficiará su ingreso al resto de europeos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”