La Generalitat no halla ningún otro positivo de gripe aviar en un radio de 3 kilómetros

El rastreo realizado en los últimos días se centró en granjas de autoconsumo y explotaciones avícolas comerciales, donde los servicios veterinarios llevaron a cabo revisiones directas para detectar cualquier posible caso de gripe aviar. Según informó EFECOM, la Generalitat de Cataluña detalló que, tras analizar el perímetro determinado en torno al foco inicial, no se han identificado nuevas infecciones en un radio de 3 kilómetros. Esta medida formó parte del protocolo establecido frente al caso detectado previamente en una granja de la comarca leridana del Urgell.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Agricultura de la Generalitat y citado por EFECOM, las inspecciones incluyeron la totalidad de granjas comerciales y de autoconsumo situadas dentro del radio de 3 kilómetros alrededor del foco. Los resultados obtenidos confirmaron la ausencia de nuevos positivos en gripe aviar en todas las instalaciones visitadas, según informó el citado departamento. Además, el estado sanitario de dichas explotaciones se mantiene estable y no se observaron síntomas relacionados con la enfermedad.

El medio EFECOM consignó que este viernes representantes del sector avícola y miembros del Ejecutivo catalán participaron en una reunión informativa para comunicar los avances en la gestión del brote y el desarrollo de las medidas aplicadas durante la emergencia sanitaria. La Generalitat informó que tras las verificaciones en el perímetro de un kilómetro y, posteriormente, en el de tres kilómetros sin nuevos casos, la siguiente fase consistirá en visitar y analizar todas las explotaciones localizadas entre los 3 y 10 kilómetros durante el fin de semana.

Desde el 24 de diciembre, fecha en la que se anunció el caso positivo en gripe aviar en la explotación de Urgell, el Govern ha desplegado una serie de actuaciones orientadas a la contención del brote. Según explicó el Departamento de Agricultura, el procedimiento incluyó la activación inmediata de los protocolos sanitarios establecidos y una coordinación estrecha con los integrantes del sector afectado, como también el contacto permanente con los alcaldes y alcaldesas de los municipios involucrados dentro del área delimitada.

Según detalló EFECOM, durante este periodo también se adoptó la decisión de sacrificar todos los ejemplares presentes en la explotación afectada como medida para impedir cualquier posible propagación de la enfermedad. Esta actuación se realizó conforme a la normativa sanitaria vigente. Paralelamente, se reforzaron las recomendaciones para el sector, como la restricción de acceso de personas ajenas a las granjas, la intensificación de medidas higiénicas, la prevención en el contacto entre aves domésticas y fauna silvestre, y la notificación inmediata de cualquier síntoma sospechoso a las autoridades veterinarias.

El gobierno catalán, citado por EFECOM, reiteró la preparación y nivel de compromiso del sector avícola en materia de bioseguridad y subrayó la importancia de mantener la vigilancia ante riesgos epidemiológicos. De igual forma, la Generalitat informó que la gripe aviar constituye una enfermedad infecciosa provocada por el virus de tipo A, con impacto principalmente en aves, aunque el riesgo de transmisión a humanos se mantiene bajo y resulta excepcional.

El titular de Agricultura, Òscar Ordeig, indicó —según reprodujo EFECOM— que se maneja la hipótesis de que aves silvestres podrían haber originado el brote en la explotación de la provincia de Lleida. La expansión de la gripe aviar se monitorea también en el contexto nacional, donde se registran otros catorce focos activos en España, de acuerdo a la información publicada por EFECOM. Tras la confirmación del primer positivo, se estableció un perímetro con restricción para el movimiento de animales en un radio de 10 kilómetros en torno a la granja identificada.

Las medidas adoptadas han requerido la colaboración entre instituciones, sector productivo y autoridades locales, quienes han mantenido reuniones y comunicación continua para resolver dudas y coordinar las acciones pertinentes. La Generalitat recalcó mediante EFECOM que la prioridad consiste en garantizar la contención estricta del foco, evitando la propagación entre aves y limitando la afectación al sector productivo y a la población general.

El seguimiento epidemiológico continuará en los próximos días con el propósito de asegurar que no surjan nuevos casos, mientras los técnicos veterinarios prosiguen con las evaluaciones programadas en el perímetro más amplio. Las autoridades se mantienen alertas ante la evolución del brote y recuerdan la importancia de las medidas de prevención y bioseguridad en todas las explotaciones del entorno.