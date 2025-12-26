El grupo chino Wingtech reafirma su determinación de recuperar el control de Nexperia

El grupo chino Wingtech remitió en diciembre una carta formal al custodio de las acciones de Nexperia, designado por el gobierno neerlandés, y a los consejeros independientes de la filial, proponiendo iniciar “conversaciones constructivas” con el objetivo de abordar la disputa y buscar una solución estable mediante el diálogo. De acuerdo con la información publicada por el diario económico Shanghai Securities News, esta iniciativa se inscribe en el intento del conglomerado asiático de restablecer su presencia en Nexperia, tras haber perdido el control de la compañía por orden de las autoridades de Países Bajos.

El conflicto entre Wingtech y el gobierno neerlandés se remonta a finales de septiembre, cuando Países Bajos aplicó una ley de emergencia para intervenir Nexperia, argumentando la necesidad de proteger tecnología considerada estratégica y evitar su transferencia al extranjero. Esta decisión supuso la destitución del consejero delegado de origen chino y la colocación de la empresa bajo administración independiente. Ante esta situación, Pekín respondió imponiendo restricciones a la exportación de chips producidos en la planta que Nexperia opera en China, según reportó Shanghai Securities News.

El presidente de Wingtech, Yang Mu, declaró en una junta extraordinaria de accionistas celebrada este jueves su determinación de recuperar tanto la participación accionarial como el control directo sobre el fabricante de semiconductores Nexperia, filial del grupo. “La actitud de la compañía en la defensa de sus derechos es firme y debe recuperarse la participación y el control”, afirmó Yang, citado por Shanghai Securities News. El directivo precisó que en enero de 2026 la compañía defenderá su postura ante una segunda audiencia que tendrá lugar en Países Bajos, donde expondrá nuevamente sus argumentos en defensa de sus intereses.

El Ministerio de Comercio de China informó que responsables de Wingtech y los actuales gestores de Nexperia en Países Bajos celebraron recientemente un primer encuentro, en el que ambas partes intercambiaron explicaciones y aclaraciones respecto al estado de la compañía y la disputa existente. Según detalló el ministerio, se acordó continuar la comunicación en busca de avanzar hacia una posible resolución del conflicto.

El medio Shanghai Securities News señaló que las tensiones en torno a Nexperia han agravado la preocupación de Pekín por la seguridad y continuidad de la cadena global de suministro de semiconductores. Las autoridades chinas han llamado reiteradamente tanto a Wingtech como a las partes neerlandesas implicadas a negociar una fórmula para restablecer el control societario y garantizar la restauración de los flujos internacionales de componentes tecnológicos afectados por el diferendo.

Wingtech anunció su intención de aprovechar la nueva vista judicial prevista para enero de 2026 en Países Bajos como escenario clave para exponer y defender su posición. De acuerdo con Shanghai Securities News, la compañía considera que este proceso legal representa una oportunidad para reiterar sus derechos sobre Nexperia y solicitar el levantamiento de las actuales restricciones.

Desde el inicio del litigio, la situación ha puesto en cuestión la autonomía de gestión de las empresas tecnológicas con participación extranjera en Europa y ha tenido impacto en la operativa internacional de Nexperia. De acuerdo con EFECOM y otras fuentes oficiales, el caso se ha convertido en un ejemplo relevante de las disputas surgidas por la protección de tecnologías estratégicas en el escenario global, donde los flujos de inversión, propiedad y conocimientos técnicos enfrentan una creciente regulación por razones de seguridad nacional y competencia internacional.

La carta remitida por Wingtech, así como los primeros contactos entre la compañía y la administración actual de Nexperia, han despertado expectativas sobre la evolución de la disputa en los próximos meses. Shanghai Securities News indicó que los términos planteados por Wingtech apuestan por el diálogo, aunque la posición neerlandesa continúa orientada a garantizar que ningún usuario no autorizado acceda a tecnologías consideradas sensibles para el país y la Unión Europea.

El futuro judicial del caso, previsto para dilucidarse en enero de 2026, mantiene la atención sobre la capacidad de las partes para alcanzar un entendimiento que permita no solo resolver la cuestión del control societario de Nexperia, sino también evitar una disrupción más severa en la cadena internacional de suministro de semiconductores, actualmente bajo presión por diversos factores geopolíticos, según datos recogidos por Shanghai Securities News y difundidos por EFECOM.