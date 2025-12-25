Espana agencias

Montero afirma que el "rival" del PSOE en Extremadura fue "la abstención" y pide movilización ante autonómicas de 2026

Tras reconocer los resultados negativos del domingo, la vicepresidenta María Jesús Montero advierte que el desinterés entre votantes de izquierda debilitó al partido y llama a reactivar el apoyo para evitar nuevas derrotas en los comicios regionales de 2026

El hecho de que las elecciones autonómicas en Extremadura no se hayan realizado junto con comicios municipales o generales figura entre los elementos que, según la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, pueden haber influido decisivamente en la baja participación del electorado, afectando el desempeño del partido en la región. Montero, en declaraciones publicadas por Europa Press, puso de relieve cómo este cambio en el calendario electoral contribuyó a un menor flujo de votantes, lo que a su juicio tuvo un impacto directo en los resultados negativos obtenidos el pasado domingo.

Según resaltó la dirigente socialista en una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el PSOE enfrentó unos resultados "muy malos" en las recientes elecciones autonómicas de Extremadura, que atribuyó fundamentalmente al aumento de la abstención. Montero subrayó que el principal adversario de su formación en esta ocasión no fue otro partido, sino la falta de participación del electorado habitual de izquierdas, e hizo un llamado explícito a movilizar esta base social de cara a los comicios autonómicos que tendrán lugar en veinte veintiséis en varias comunidades autónomas.

La situación fue agravada por la imputación del entonces candidato socialista a la Presidencia extremeña, Miguel Ángel Gallardo, quien presentó su dimisión como secretario general del PSOE en la región tras conocerse los resultados electorales. Montero explicó que la circunstancia de la imputación tuvo un papel relevante en el desenlace y valoró el gesto de Gallardo, al considerar que "cree que puede haber otras personas que capitalicen mejor este proyecto o que seduzcan mejor al conjunto de la ciudadanía", según transmitió Europa Press.

El análisis de los motivos de la derrota llevará al partido a emprender estudios sobre el comportamiento electoral en estos comicios, indicó Montero. Su preocupación se centra especialmente en la abstención, ya que considera que, "para nosotros, nuestro rival político no es la derecha, no es el PP, es la propia abstención". Desde su perspectiva, cuando los votantes habituales del PSOE o de otras formaciones de izquierda no se sienten motivados para acudir a las urnas, el partido pierde una parte fundamental de su apoyo, hecho que se reflejó en la jornada electoral del domingo en Extremadura.

La vicepresidenta puntualizó que es la primera vez que las elecciones autonómicas en Extremadura no coinciden con otro proceso electoral, lo que, en su opinión, retrasó la decisión de acudir a votar para una parte significativa de los ciudadanos. Esto se tradujo en una menor participación y, como consecuencia directa, en los malos resultados para el PSOE, reportó Europa Press.

En relación con posibles alianzas postelectorales, Montero abordó la cuestión de si el PSOE debería abstenerse en la investidura de la candidata del PP a la Presidencia autonómica, María Guardiola. Planteó que la sociedad "no está entendiendo al Partido Popular", al que acusó de depender de una alianza con la ultraderecha, y destacó que, en su análisis, el PP no ha experimentado avances en términos de votos, mientras que Vox sí ha resultado fortalecido en estos comicios autonómicos, según lo publicado por Europa Press.

Montero relevó la importancia de que los responsables autonómicos del Partido Popular tomen conciencia de que su política de alianzas y su discurso están contribuyendo al fortalecimiento de la ultraderecha, cuestión que, sostuvo, debería motivar reflexión dentro del PP. Aclaró también que las decisiones sobre las alianzas corresponden a los militantes socialistas, pero remarcó que el PSOE y el PP representan proyectos políticos incompatibles, y que las políticas del Partido Popular no cuentan con el respaldo ni el consenso de su formación.

Durante la entrevista, Montero se refirió además a la crítica que algunas figuras del PP han dirigido al PSOE por el supuesto trasvase de votos hacia Vox. En particular, respondió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desmintiendo que el flujo de votos vaya del PSOE a Vox y asegurando que los movimientos de electores se producen del PP hacia Vox, declaración respaldada por el análisis interno del PSOE, informó Europa Press.

De cara a las próximas elecciones en otras comunidades como Aragón y Castilla y León, Montero insistió en la necesidad de reactivar a los votantes progresistas que suelen mostrar menos motivación para participar en comicios regionales. Sostuvo que la ciudadanía tiende a acudir más en masa ante una convocatoria de elecciones generales debido al peso que tiene la conformación del Gobierno de España, mientras que la importancia de los gobiernos autonómicos, responsables de competencias tan esenciales como sanidad, educación, vivienda o dependencia, a menudo pasa desapercibida, según declaró a Europa Press.

La vice secretaria socialista recalcó que será necesario desarrollar campañas de concienciación para transmitir a la ciudadanía el impacto que tiene la elección de los equipos de gobierno autonómicos en su vida cotidiana, enfatizando que las decisiones relativas a servicios clave dependen de las autoridades elegidas en estos comicios. Europa Press detalló que este será uno de los focos en la estrategia del PSOE con vistas a los procesos electorales futuros, buscando recuperar la movilización y el apoyo entre los sectores que tradicionalmente han sostenido al partido en la región y en el resto del país.

