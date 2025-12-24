Atacan con pintadas la sede del PP en Finestrat (Alicante), localidad de la que era alcalde Pérez Llorca

La sede del PP en la localidad alicantina de Finestrat ha sufrido un ataque con pintura roja vertida sobre su fachada y pintadas registrado la pasada noche, según ha informado en un comunicado el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). En las pintadas, en negro y rojo, se puede leer en valenciano 'Fàcil llavar cares Arran La Marina'.

Finestrat es el municipio del que era alcalde el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hasta tomar posesión como responsable del Consell. El jefe del ejecutivo autonómico ha condenado "este acto violento" y la "intimidación" con un mensaje a través de sus redes sociales en el que indica que en democracia "no hay espacio para ninguna clase de violencia" y señala que "este vandalismo no tiene ninguna justificación".

"En nuestra democracia no hay espacio para ninguna clase de violencia. Este vandalismo no tiene ninguna justificación. Condeno este acto violento y la intimidación y mando mi apoyo a los compañeros del PP de Finestrat", indica el mensaje del también representante del PPCV. Asimismo, Pérez Llorca ha expuesto que su gobierno "siempre estará al lado de la convivencia y el respeto".

En el mismo comunicado en el que el PPCV ha informado de este ataque a la sede de los 'populares' en Finestrat, el secretario general de esta formación, Carlos Gil, ha condenado ese hecho.

"Son actos vandálicos que responden al odio que el independentismo catalán tiene hacia todo lo valenciano y nuestra defensa hacia nuestras señas de identidad", ha afirmado Gil.

"Unos ataques intolerables en plena democracia que, por desgracia, hemos sufrido en varias de nuestras sedes durante el último año", ha añadido, a la vez que ha aseverado que desde el PPCV no se va a "contribuir ni a la polarización ni al odio, que es lo único que buscan estos radicales".

Carlos Gil ha indicado "ante una situación como esta", los 'populares' "no solo" esperan "la condena de todas las formaciones políticas de la Comunitat", sino que esto lleve a "una profunda reflexión del camino que queremos seguir para acabar con la crispación de la sociedad".