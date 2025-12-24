Espana agencias

Atacan con pintadas la sede del PP en Finestrat (Alicante), localidad de la que era alcalde Pérez Llorca

Guardar

La sede del PP en la localidad alicantina de Finestrat ha sufrido un ataque con pintura roja vertida sobre su fachada y pintadas registrado la pasada noche, según ha informado en un comunicado el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). En las pintadas, en negro y rojo, se puede leer en valenciano 'Fàcil llavar cares Arran La Marina'.

Finestrat es el municipio del que era alcalde el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hasta tomar posesión como responsable del Consell. El jefe del ejecutivo autonómico ha condenado "este acto violento" y la "intimidación" con un mensaje a través de sus redes sociales en el que indica que en democracia "no hay espacio para ninguna clase de violencia" y señala que "este vandalismo no tiene ninguna justificación".

"En nuestra democracia no hay espacio para ninguna clase de violencia. Este vandalismo no tiene ninguna justificación. Condeno este acto violento y la intimidación y mando mi apoyo a los compañeros del PP de Finestrat", indica el mensaje del también representante del PPCV. Asimismo, Pérez Llorca ha expuesto que su gobierno "siempre estará al lado de la convivencia y el respeto".

En el mismo comunicado en el que el PPCV ha informado de este ataque a la sede de los 'populares' en Finestrat, el secretario general de esta formación, Carlos Gil, ha condenado ese hecho.

"Son actos vandálicos que responden al odio que el independentismo catalán tiene hacia todo lo valenciano y nuestra defensa hacia nuestras señas de identidad", ha afirmado Gil.

"Unos ataques intolerables en plena democracia que, por desgracia, hemos sufrido en varias de nuestras sedes durante el último año", ha añadido, a la vez que ha aseverado que desde el PPCV no se va a "contribuir ni a la polarización ni al odio, que es lo único que buscan estos radicales".

Carlos Gil ha indicado "ante una situación como esta", los 'populares' "no solo" esperan "la condena de todas las formaciones políticas de la Comunitat", sino que esto lleve a "una profunda reflexión del camino que queremos seguir para acabar con la crispación de la sociedad".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Monago (PP) defiende que Guardiola gobierne sin mayoría absoluta y cree que habrá "puntos de encuentro" con Vox

José Antonio Monago considera fundamental el entendimiento entre su formación y Vox tras los comicios de Extremadura, asegura que existen posibilidades para liderar la región, señala el retroceso histórico del PSOE y resalta la importancia del diálogo entre partidos

Monago (PP) defiende que Guardiola

El Senado nombra a Paula Pérez Cava como su directora de comunicación, un cargo de nueva creación

La nueva responsable tendrá a su cargo la modernización de las estrategias informativas en la Cámara Alta, liderando un área compuesta por ocho profesionales públicos con la misión de fortalecer la comunicación institucional y la relación con la opinión pública

El Senado nombra a Paula

IU avisa a Sánchez que no toca "manual de resistencia" sino reaccionar con medidas: "El inmovilismo no sirve"

El líder de IU exige al presidente movimientos concretos tras el revés electoral en Extremadura, reclama respuestas decididas en vivienda y nuevas políticas sociales para contrarrestar el avance de la derecha y recuperar el impulso gubernamental

IU avisa a Sánchez que

La UPF abre una campaña entre sus asociados para ayudar a García Ortiz a pagar la sanción económica impuesta por el TS

La organización que agrupa a fiscales promueve donaciones entre integrantes para respaldar económicamente a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general sancionado por el Tribunal Supremo, subrayando que la iniciativa responde a solidaridad profesional y decisión voluntaria

La UPF abre una campaña

El presidente de la Diputación de Cáceres (PSOE) sobre Gallardo: "Que pida disculpas y dimita"

Miguel Ángel Morales exige la renuncia del líder socialista en Extremadura tras el peor resultado histórico del partido, cuestiona la idoneidad de Gallardo como candidato y propone una gestora para iniciar la reconstrucción de la organización en la región

El presidente de la Diputación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez absuelve a la

Un juez absuelve a la socia de una empresa despedida por retirar 84.668 euros de cuentas destinadas al pago de nóminas: reclamaron el dinero demasiado tarde

Junqueras (ERC) se reunirá con Sánchez en enero para presionar “al Partido Socialista a cumplir con lo que ha firmado”: “El PSOE no hace, sino que se le obliga a hacer”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un egipcio que alegaba estar siendo perseguido por ser homosexual y rechazar la religión musulmana

La justicia de Albacete modifica el reparto de una herencia al no probarse la entrega de bienes en vida que mencionaba el testamento

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en el exterior: “Habéis dado un ejemplo de abnegación y de eficacia en situaciones complicadas”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

A partir del 1 de enero entra en vigor el permiso parental que contará con dos semanas más para el cuidado de los hijos: todo lo que debes saber

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 24 diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esto es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos: el propietario tendrá que indemnizar al inquilino si se termina el contrato por la venta de la vivienda

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio