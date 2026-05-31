Zeballos-Granollers ya están en cuartos de Roland Garros

París, 31 may (EFE).- La pareja hispano-argentina formada por Marcel Granoller y Horacio Zeballos ya está en cuartos de final de Roland Garros, donde defienden el título logrado la pasada campaña, tras la retirada de sus rivales, los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler, cuando habían perdido el primer set.

Los defensores del título, finalistas del pasado torneo de Roma, se medirán por un puesto en semifinales contra los ganadores del duelo entre la pareja formada por el monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin y la del mexicano Miguel Reyes-Varela y el chileno Alejandro Tabilo. EFE

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