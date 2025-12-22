Espana agencias

El PSOE felicita a Elma Saiz y a Milagros Tolón por sus nuevos cargos en el Gobierno

Guardar

El PSOE ha felicitado a la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y a la partir de ahora también ministra portavoz, la actual titular de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, por sus nombramientos en el seno del Gobierno.

"Enhorabuena a Elma Saiz, que además de su excelente labor al frente del Ministerio de desde 2023, asume ahora la Portavocía del Gobierno en esta nueva etapa. Su compromiso y trayectoria son garantía de solvencia en el servicio público", han indicado los socialistas en un mensaje publicado en la red social X.

Del mismo modo, han felicitado a Milagros Tolón por su nombramiento como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, después de haber sido alcaldesa de Toledo y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.

"Asume esta responsabilidad dando continuidad al trabajo desarrollado a lo largo de todos estos años. Con su experiencia y compromiso en este nuevo cargo, tenemos la certeza de que será una etapa de avances y éxitos", ha indicado el PSOE en otro mensaje en la misma red social.

SAIZ Y TOLÓN SUSTITUYEN A PILAR ALEGRÍA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el nombramiento de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, y la designación de la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno.

Así lo ha comunicado Sánchez en una declaración institucional desde La Moncloa, cubriendo así los cambios necesarios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Tolón (Toledo, 1968) es diputada en el Congreso por la provincias de Toledo y era hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Anteriormente fue alcaldesa de Toledo durante ocho años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por su parte, Saiz (Pamplona, 1975) fue antes de ser ministra candidata del PSN a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales de 2023 y, en la pasada legislatura, consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra. Además, entre los años 2008 y 2012 fue delegada del Gobierno en Navarra.

EuropaPress

